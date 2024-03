Retour sur les années “bonheur” de Georges Pompidou

Georges Pompidou est parfois perçu comme ayant perdu l'affection des Français, bien qu'il ait présidé sur une période souvent nostalgiquement dénommée les années « bonheur ». Un optimisme que la France n'a pas semblé retrouver depuis...

La période Pompidou est marquée par une tentative de concilier grandeur nationale et bonheur personnel, exigence et prospérité. Originaire d'une famille modeste du Cantal et fils de hussards noirs de la République engagés, Pompidou a rencontré un destin national à travers une ascension méritocratique notable.

Normalien et agrégé de lettres, il était également passionné d'art contemporain. C'est lui qui a lancé la création du musée qui porte aujourd'hui son nom, le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.

Pour le cinquantième anniversaire de la mort de l'ancien président, l'Institut Georges Pompidou et Robert Laffont annoncent la publication d'un dictionnaire pour le grand public, cosigné par des auteurs divers (écrivains, académiciens, universitaires, journalistes, personnalités politiques). Ce dictionnaire a pour objectif d'examiner les liens entre Georges Pompidou et les Français, en abordant les dimensions tant privées que publiques de sa vie et de son action.

Le Dictionnaire Pompidou, rédigé sous la direction de Christine Manigand et Olivier Sibre, sera disponible le 21 mars. Christine Manigand, spécialiste en histoire politique, est professeure à l'Université Sorbonne Nouvelle et dirige le Conseil scientifique de l'Institut Georges Pompidou. Olivier Sibre, quant à lui, est agrégé et docteur en histoire contemporaine, il est directeur des études et de la recherche à l'Institut Georges Pompidou et intervient à la Sorbonne Université et à l'HEIP.

Un colloque se tiendra le jeudi 14 mars au Centre Pompidou, à partir de 9h. L'occasion de comparer les défis contemporains à ceux de l'époque de Georges Pompidou, dans divers domaines tels que la société, l'industrie, l'économie, la santé, l'environnement, la sécurité, la défense, la francophonie, la culture et la politique étrangère.

Crédits image : Rob Mieremet / Anefo — CC0