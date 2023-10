Le temps d'un week-end Opération: “Braquer le canon” pour Hold Up 21

Sur deux jours, les samedi 14 octobre et dimanche 15 octobre 2023, se tiendra à See Galerie, à Paris, un cycle de rencontres autour de la création féminine. Organisé par Aïna Rahery et présenté par le collectif Hold-Up 21, « On braque le canon » invite de nombreuses artistes, universitaires ou journalistes à intervenir sur leurs expériences.

Au programme, rencontres, discussions, tables rondes, reflexions, mais aussi concerts de jazz et exposition autour du projet collectif et féminin Hold-Up 21.

Voici la présentation de ce cycle de rencontres On Braque le Canon !, par Aïna Rahery, curatrice de l’exposition Hold-up 21.

Hold-up 21, à paraître le 6 octobre 2023 aux Éditions Anne Carrière, est un recueil de vingt nouvelles qui s’adressent à la littérature érotique avec une ambition féministe. Autrices de romans érotiques, journalistes, universitaires, travailleuses du sexe, poétesses, performeuses ou comédiennes, nous parlons de désir non seulement parce que certaines d’entre nous en font un domaine d’expertise, mais parce qu’il nous semble que c’est de désir dont il faut parler aujourd’hui, qu’il est urgent de le faire. Chercher notre désir et l’écrire, nous pousse à détourner les stéréotypes, inventer des réparations pour nos blessures et réécrire les codes du récit.

Et nous en parlons sans doctrine ni consensus. Les discordances, ou même les discordes sont moins puissantes que le désir de nous comprendre. Dans de tels enchevêtrements de voix, Griselda Pollock discerne la forme subversive du « polylogue » (Pollock, G. (2007). Des canons et des guerres culturelles. Cahiers du Genre, 43. P.50.), qui joue avec la parole canonique et la déstabilise. Pour elle aussi, le désir est la question la plus urgente, car elle contient toutes les possibilités de transformation du monde.

Elle pense en effet que le « désir féministe » — qu’elle définit comme la réorientation de l’inconscient vers des valeurs maternelles — son ouverture aux héritages négligés et aux points de vue dépréciés, permet de retravailler les représentations littéraires et artistiques jusqu’à les rendre réelles. Que nous la connaissions ou non, nos fictions témoignent d’une semblable conception du désir.

Cent photographies, dans lesquelles nous interprétons chacune notre personnage principal, cousent ensemble nos récits. Pour l’objectif d’Abigaïl Auperin, d’autrices nous sommes devenues modèles et même mannequins, à la fois héroïnes et poupées, magnifiées et désincarnées. Elle nous a revêtues de perruques et de polyester pour projeter nos récits dans le seul monde désirable à ses yeux, où l’artifice est si puissant qu’il protège de la mort. Ne conservant que les archétypes de nos narrations, elle préserve ainsi nos images des interprétations et des jugements, y compris les siens.

Libre aux regardeuses et regardeurs de projeter dans ses photographies leurs histoires de révolte, de consentement, de compromission, de plaisir, de ruse et de violence.

Prendre au sérieux ce désir dont nous parlons, c’est lui permettre de se déployer, de s’enrichir. C’est pourquoi, à l’occasion de l’exposition de photographies de Hold-up 21 à la galerie SEE Marais, nous invitons des chercheurs et chercheuses, artistes, critiques d’art, commissaires d’exposition à caractériser avec nous ce « désir féministe ». En quoi et par quels moyens peut-il transformer les représentations artistiques et littéraires ? Nous espérons ainsi ajouter encore aux voix discordantes, et plus encore au désir de s’entendre. Puisque, comme l’écrit Sandra Moussempès, « la sincérité de l’érotisme précipite la sincérité de la pensée » (Dans son très beau Fréquence Mulholland éditions MF, 2023)

L’intitulé de ce festival est un clin d’œil à une intervention de Linda Nochlin en 1990, Firing the Canon, au cours de laquelle elle invitait à se débarrasser du canon de l’histoire de l’art. (voir Nochlin, L., Lafont, A., & Porterfield, T. (2015). Entretien avec Linda Nochlin. Perspective. Actualité en histoire de l’art, (1), 63-76. Contre toute attente, il semble que le verbe « braquer » (mettre en joue, irriter, faire tourner) traduise efficacement le verbe « to fire » qui signifie à la fois « licencier » et « mettre le feu à »).

Aussi vous encourageons-nous à la liberté dans la forme de vos interventions – arpentage d’un extrait de livre, de film ou de son, lecture-conférence, témoignage d’une expérience sensible ou de pensée, tout est possible et désirable s’il permet, aussi, de braquer le canon de l’oralité académique, ou au moins de le mettre en mouvement. Le programme complet ainsi qu'une présentation détaillée des intervenantes est à retrouver ci-dessous – avec le désir de ne braquer personne :

