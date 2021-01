Trois ouvrages récompensés par le Prix du Livre Grand Est 2020

Le palmarès du Prix du Livre Grand Est 2020 :

Catégorie « Illustration : BD – roman graphique »

Jim Curious, Voyage à travers la jungle de Matthias Picard, Éditions 2024

Catégorie « Illustration : album jeunesse »

Juste un fraisier d’Amandine Laprun, Actes Sud Junior

Catégorie « Livres d’artistes, livres d’art et livres objets »

Matriochka de Fanette Mellier, Éditions du livre

Les trois coups de coeur sont les suivants :

Le grand serpent d’Adrien Parlange, Albin Michel Jeunesse

Kiki en promenade de Marie Mirgaine, Éditions les fourmis rouges

Je veux un super pouvoir d’Emilie Vast, MeMo

La Région Grand Est a lancé en 2018 le Prix du Livre Grand Est, un prix dédié à l’illustration favorisant la reconnaissance et la promotion des talents régionaux.

Pour cette deuxième édition, 70 auteurs, illustrateurs et éditeurs du Grand Est ont participé. Le jury, composé de six membres et présidé par Olivier Guez, journaliste et écrivain, s’est réuni en septembre dernier et a sélectionné trois lauréats ainsi que trois coups de cœur.

