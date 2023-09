Une dictée géante, quand le débat sur le niveau des élèves en français fait rage

Depuis 2013, Rachid Santaki organise les Dictées géantes à travers toute la France, motivé par une observation simple : les mots et l'orthographe sont un enjeux majeur pour tous, et la dictée est un moyen ludique et fédérateur de se les approprier.

Santaki cherche toujours a mettre en place des dictées singulières qui rassemblent toutes les strates de notre société. Il était notamment à l'origine de la plus grande dictée du monde sur les Champs-Elysées, évènement qui avait réuni plus de 5000 personnes en tout.

Parmi les participants, on retrouve toujours des élèves amenés par leurs enseignants, ainsi que des adolescents, des parents et des seniors, heureux de se replonger dans des textes de Victor Hugo ou Saint-Exupéry.

La prochaine Dictée géante aura lieu le dimanche 1er octobre 2023 à la Bibliothèque nationale de France. Pour l'occasion, Rachid Santaki a revisité la célèbre et redoutée dictée de Mérimée.

Un évènement qui trouve un écho particulier alors que le 5 septembre est parue une tribune dans Le Monde appelant le Ministre de l'éducation, Gabriel Attal, à l'action face à la chute du niveau des jeunes élèves français en lecture et en écriture. La tribune insistait justement sur le fait que l'orthographe n'était que la partie emergée de l'iceberg, et qu'il fallait aller plus loin que le simple exercice de la dictée pour relever l'enthousiasme et le niveau de nos élèves dans leur pratique du français.

Appel auquel le ministre avait répondu 10 jours plus tard avec lui aussi une tribune dans laquelle il confirmait notamment son attachement à la discipline : « La dictée est un exercice indispensable, qui doit être utilisé autant que nécessaire ». Il y avouait tout de même que la maitrise du langage allait au-delà du simple apprentissage de l'orthographe, et affirmait sa volonté de voir les élèves de CM2 rédiger chaque semaine un texte libre, afin d'encourager à l'imagination et au développement et à la restitution d'une pensée. Il y rappelle aussi le devoir d'exigence envers les élèves et souhaite mettre en place un grand test de rédaction au niveau national, ainsi qu'un grand concours national d'écriture.

Pas de mot en revanche sur de nouveaux moyens mis à disposition des professeurs et de l'éducation nationale, ni sur une potentielle réduction du nombre d'élèves par classe, point sur lequel insistaient les signataires de la tribune...

crédits photo : MChe Lee / unsplash