Les samedis de la poésie consacrent les Arabes et l'amour

L’amour est l’un des thèmes majeurs de la poésie de langue arabe de la fin du VIe siècle, répertorié sous le nom de ghazal par les critiques de l’âge classique. Tous les poètes, ou peu s’en faut, s’en sont emparés pour dire leur désir de l’être aimé. Sensuelle ou courtoise, sublime ou enjouée, cette poésie a traversé les siècles en gardant sa fraîcheur originelle.

On la cite, la récite ou la chante avec plaisir, qu’elle nous vienne du désert d’Arabie, du Bagdad abbasside ou d’Al-Andalus ; et un poète légendaire, Majnûn Laylâ, est devenu un symbole universel de l’amour fou.

Un seul regret dans cette foisonnante production : pas de femmes, ou presque, la domination masculine leur interdisant d’exprimer publiquement leurs émois. Elles seront fort heureusement très présentes dans la poésie contemporaine...

Ce Samedi de la poésie se réfère pour l’essentiel à l’anthologie Les Arabes et l’amour, établie, présentée et annotée par Hamdane Hadjadji et André Miquel et traduite par ce dernier à sa façon : en vers rythmés et rimés.

Présentation et lecture des poèmes par Farouk Mardam- Bey (en arabe), et par Darina al-Joundi (en français); accompagnement au qanoun par Hend Zouari.

Rendez-vous samedi 28 octobre 2023 de 16h30 à 17h30 à la bibliothèque (niveau 1) - Accès libre dans la limite des places disponibles. Le programme est disponible ci-dessous.

Illustration : « Histoire de Bayâd et Riyâd » (Hadîth Bayâd wa Riyâd), manuscrit maghrebin ou andalous ; Chant au luth dans un jardin pour une noble dame, époque médiévale