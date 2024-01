Pour le livre, quels "horizons désirables" ?

Ces Rencontres régionales du livre et de la lecture des Hauts-de-France sont un événement organisé pour « imaginer des horizons désirables pour notre secteur, tout en fabriquant des « alliances et des solidarités au sein de cet univers professionnel appelé "livre" ».

Au programme : des présentations matinales s'ensuiveront des tables rondes, des ateliers, des visites, et une lecture performée, qui prendront place à Boulogne-sur-Mer.

Pour le programme du 21 février, quatre parcours sont proposés dans l'après-midi pour examiner différentes thématiques pour bibliophiles amateurs ou asservis, des « Nouvelles perspectives du patrimoine », « Quelles alternatives face à la concentration du livre ? », « Amener au livre autrement », « Organiser le livre et la lecture ».

Avec ces rencontres, la DRAC et la Région Hauts-de-France ont pour objectif de réunir le plus de personnes et d'organisations possibles, qu'elles soient « internationales, nationales et régionales », dans l'optique que chacun et chacune puisse échanger de manière directe.

Seront notamment conviés le CnL, BnF, Sofia, Fédération Wallonie-Bruxelles, DISP, DRAÉAC, l'Association des éditeurs, les Libraires d’en haut, l'Association des écrivains, et d'autres encore.

L'ensemble du programme est consultable sur le site de la région des Hauts-de-France.

Crédits photo : Visuel réalisé par Antoine Dodé pour l'AR2L Hauts-de-France