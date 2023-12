Lecture en braille : le CTEB renouvelle son rendez-vous le 4 janvier

Le Cteb pourra compter sur ses deux parrains, l'écrivain Bernard Minier et l'ancien rugbyman et auteur Daniel Herrero. Le but est que les associations qui produisent des livres en braille puissent les proposer tout en respectant le prix unique du livre instauré par la Loi Lang du 10 août 1981.

L'association espère, grâce à cet événement, pouvoir mobiliser les acteurs privés et publics pour maintenir une année de plus l'égalité des prix entre les livres en brailles et les livres classiques.

Crédits photo : Gabriella Clare Marino / Unsplash