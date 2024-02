La guerre en Ukraine à travers les mots de ses écrivains

L'événement « L'Ukraine à travers ses écrivains » se tiendra à la Gaîté Lyrique, orchestré par Doan Bui et Céline Lussato, journalistes à L’Obs, et verra la participation de ces auteurs aux destins particuliers.

Organisé conjointement par L’Obs, La Gaîté Lyrique, l’Institut ukrainien en France et l’Institut français, cet événement s'inscrit dans le cadre de la série « Face à la guerre – dialogues européens » de l’Institut français et de l’exposition « Ukraine, vision(s) » à la Gaîté Lyrique.

Parmi les intervenants, on retrouve Viktoriya et Pavlo Matyusha, qui ont co-écrit Lettres d’amour et de guerre (Éditions de l’Iconoclaste, 2023), Luba Yakymtchouk, poétesse et autrice de Les Abricots du Donbas (Éditions des femmes, 2023), Constantin Sigov, philosophe, auteur de Quand l’Ukraine se lève. La naissance d’une nouvelle Europe (Talent Éditions, 2022) et Le courage de l’Ukraine (Éditions du Cerf, 2023) et Céline Spector, philosophe qui a publié No démos ? Souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe (Éditions du Seuil, 2021).

Il est possible de s'inscrire à l'événement via cette adresse.

Afin d'étendre la discussion au-delà de l'événement, la librairie Ici marquera sa présence en proposant une gamme de livres sélectionnés en lien avec les sujets évoqués pendant la rencontre.

Crédit image : Institut ukrainien / Gaîté Lyrique