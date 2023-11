Féminisme et érotisme: briser les codes narratifs

Leur quête et l'écriture de leur désir les incitent à renverser les stéréotypes, à imaginer des moyens de guérir leurs blessures et à revisiter les codes narratifs. Le festival On braque le canon ! sert de plateforme pour ouvrir leur recherche à la réflexion et à l'imagination collectives.

Prenez donc place, la vôtre...

Ces 14 et 15 octobre, se déroulaient donc à la SEE Galerie, différentes interventions, tables rondes et performances, autour de cette parution hors norme qu’est Hold-Up 21. Recueil de nouvelles érotiques, véritable utopie féministe illustrant des désirs, l’ouvrage s’accompagne d’une centaine de photos sublimant les écrits, qu’a réalisées Abigaïl Auperrin. Et dans la continuité de ces textes, fut monté un festival : On braque le canon ! Ce Volume 1 avait pour thématique D’objet désirable à sujet désirant, état des lieux d’un contexte de création.

La programmation a été confiée à Aïna Rahery, normalienne passée par la rue d’Ulm, qui a suivi un cursus de théâtre et d’histoire de l’art. Elle a mené des recherches doctorales à l’université Paris-I sur la mémoire coloniale dans l’art contemporain, travaillé avec Richard Peduzzi à la Villa Médicis, enseigné l’histoire de l’art et les pratiques d’écriture à Paris-I puis à l’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. Dernièrement, elle a signé l’adaptation et la mise en scène des œuvres d’Henri Michaux pour la compagnie La Strie.

Manifeste ou constat ?

Être des femmes écrivaines ou des femmes artistes, c’est d’abord être perçues comme des femmes, avec les contraintes sociales assignées à ce statut, avant d’être reconnues comme écrivaines ou artistes. Cela signifie être confinées dans un imaginaire qui les considère comme inaptes ou illégitimes, et elles subissent plus durement que leurs homologues masculins les effets du plafond de verre, des stéréotypes et des exigences de performance.

Ce premier week-end de réflexion dessinait un état des lieux du contexte intellectuel et social qui entoure et limite la création des femmes, tout en proposant des solutions féministes pour y remédier. Constituant à la fois un panorama critique et un partage d’expériences vécues, ces deux journées forment le fondement sur lequel elles construiront leurs échanges lors des deux week-ends suivants.

À travers les interventions de Martine Reid, Cornelia Möser et Fabienne Dumont, la conférence inaugurale du samedi 14 octobre 2023 offre une perspective historique sur la manière dont la littérature érotique, le féminisme et l'image se sont articulés depuis la fin du XVIIIe siècle en France.

L'idée de ce festival leur est venue en écrivant leur nouvelle pour "Hold-up 21", en lisant celles de leurs co-autrices et en regardant les photographies d'Abigaïl Auperin. Ce riche matériau a suscité chez elles le désir d'un partage multiforme et sensible, « où le mot de dialogue retrouve son étymologie et l'impureté sa noblesse ».

On retrouvera l’intégralité des échanges, en vidéo, à cette adresse.

Crédits photo : Aïna Rahery © Editions Anne Carrière — HU21 / Abigaïl Auperin

