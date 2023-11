”Géorgie : la voix des femmes“, une soirée de littérature et de musique

Le festival vise à créer un point de rencontre pour les passionnés des cultures de l'Europe de l'Est, une région souvent sous-représentée et méconnue. Initié en 2016 par deux éditrices animées par une passion pour les auteurs des pays de l'Est, l'équipe organisatrice de "Un Week-end à l'Est" s'engage à présenter une sélection artistique rigoureuse et à forger des liens culturels entre l'Est et l'Ouest.

Une soirée spéciale fera entendre et résonner les voix des écrivaines géorgiennes. Kato Javakhishvili, poétesse et dramaturge née à Tbilissi en 1979, partagera ses textes aux formes poétiques captivantes. La comédienne Irène Jacob, prêtera sa voix aux écrivaines Nana Ekvtimishvili, Nino Haratischwili, Tamta Melachvili, Elena Botchorichvili et Kéthévane Davrichewy.

La soirée sera mise en musique par The Window, un groupe alternatif originaire de la vibrante ville de Tbilissi, et dont le son unique est façonné par quatre artistes exceptionnels : Nino Isakadze (chant, guitare et autre-compositrice), Tamuna Akhalkatsi (violon), Davit Tavadze (flûte / clavier / ingénieur du son) et Mariam Tsibakhashvili (violoncelle).

Leur répertoire est un mélange envoûtant de compositions originales et de reprises innovantes. Leur album Dreamers est sorti en 2020. War in Circle est un projet musique/poésie en collaboration avec la poétesse géorgienne Kato Javakhishvili, abordant avec éloquence le conflit en cours à travers un mélange de poésie et de musique, et mettant l’accent sur la nature cyclique de la guerre et le désir d’une paix durable.

La soirée se déroulera à la Maison de la Poésie, le samedi 25 novembre, à 21 h.

Crédits photo : Kato Javakhishvili © DR ; Irène Jacob © R. Schroeder ; The Window © Nino Isakadze

DOSSIER - Pour 2023, Un Week-end à l'est invite Tbilissi, capitale de la Géorgie