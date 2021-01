L'autrice Chantal Thomas élue à l'Académie française

Une dizaine de candidatures au fauteuil de Jean d'Ormesson avaient été enregistrées par l'Académie française, au cours des séances du 7 et du 14 janvier. Rappelons que cette élection avait été quelque peu chahutée par la crise sanitaire, et retardée en conséquence.

Les voix obtenues au premier tour de scrutin sont les suivantes :

M. Philippe Chatel : 1

M. Jean Pruvost : 3

Mme Chantal Thomas : 12

Bulletin blanc : 3

Bulletin blanc marqué d’une croix : 5.

Chantal Thomas devient la sixième femme à siéger actuellement sous la Coupole, aux côtés de Barbara Cassin, Dominique Bona, Danièle Sallenave, Hélène Carrère d'Encausse et Florence Delay. On compte 28 hommes parmi les Immortels. La dernière élection remontait à octobre 2020, au fauteuil de Max Gallo, et avait vu François Sureau désigné pour siéger.

Née en 1945, Chantal Thomas a rédigé sa thèse sous la direction de Roland Barthes et fait partie des spécialistes du XVIIIe siècle, en particulier de Sade, Casanova et Marie-Antoinette.

Elle a notamment publié Les Adieux à la reine (Seuil, 2002) et L'Échange des princesses (Seuil, 2013), mais aussi de nombreux essais, des nouvelles, des récits ainsi qu'une pièce de théâtre.

Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres et de l’Ordre national du Mérite, Chantal Thomas a notamment reçu le Grand Prix de la Société des Gens de Lettres et le Prix Roger Caillois de littérature.

Photographie : Chantal Thomas en 2019 (G.Garitan, CC BY SA 4.0)

via Le Figaro