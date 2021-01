L'auteure camerounaise Hermine Yollo en résidence à Bordeaux

Comédienne, metteuse en scène, autrice, Hermine Yollo est directrice artistique de la compagnie NGOTI depuis 2009. Elle se forme entre 2000 et 2008 sous la direction entre autres de Werewere Liking, Edwige Nto Ngon, Keki Manyo, Evina Ngana. Elle participe à des stages à l’Érac (2013, 2015) et au Centre arabo-africain El Hamra de Tunis (Promotion 7).

En 2018, elle débute son parcours d’autrice avec des résidences d’écriture au Camaroes à Yaoundé et de coaching d’auteurs en Guinée, suite à sa création La Femme-Iset (écrit et mis en scène par elle) à Conakry en 2017 — avec l’appui de l’Institut français de Paris — lors du festival Univers des mots.

Elle profitera de la résidence pour travailler sur son premier roman, Les Racines du Baobab-Totem agrippaient la Lune (titre provisoire), « dans le sous-genre du récit merveilleux », précise-t-elle à l'agence ALCA.

Née en décembre 1981, à Douala au Cameroun, Hermine Yollo Mingele a toujours rêvé d’écrire et de faire du théâtre ; il faut dire que ses parents étaient comédiens et metteurs en scène. Sa passion pour la littérature et les langues, liée à l’absence d’école de théâtre au Cameroun la pousse, dans un premier temps, à faire des études littéraires, ce qui lui permet d’obtenir en 2007, un Master en traduction (Anglais–Français) à l’Advanced School of Translators and Interpreters (ASTI) de Buea.

