Amanda Gorman, 22 ans, déclamera un poème à l'investiture de Biden

Plus jeune poétesse à avoir jamais pris la parole lors d'une investiture présidentielle, Amanda Gorman marchera dans les traces de Robert Frost (1961), Maya Angelou (1993), Miller Williams (1997), Elizabeth Alexander (2009) et Richard Blanco (2013).

Quatre présidents, tous démocrates, ont sollicité un poète pour l'écriture et la déclamation d'un texte à l'occasion de l'investiture : John F. Kennedy, Bill Clinton, Barack Obama et Joe Biden, donc.

C'est Jill Biden, épouse de Joe Biden, qui a soufflé le nom d'Amanda Gorman pour l'investiture. La jeune poétesse a choisi de faire résonner des événements très récents dans son texte, « The Hill We Climb », puisqu'elle y fait référence à l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021, alors que les résultats de l'élection présidentielle étaient sur le point d'être validés.

We’ve seen a force that would shatter our nation rather than share it,

Would destroy our country if it meant delaying democracy.

And this effort very nearly succeeded.

But while democracy can be periodically delayed,

It can never be permanently defeated...

Nous avons vu une force qui aurait mis en pièces notre nation au lieu de la partager

Aurait détruit notre pays si cela pouvait retarder la démocratie

Et cette tentative a bien failli réussir.

Mais si la démocratie peut-être en partie retardée,

Elle ne peut être mise à bas à jamais...