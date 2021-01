Des procédures judiciaires contre Amazon, accusé d'entente sur les prix des ebooks

Deux procédures judiciaires, aux États-Unis, se sont déclarées presque coup sur coup : elles visent la politique d'Amazon en matière de tarification des livres numériques, et assurent que la multinationale se serait entendue avec cinq des plus importants éditeurs américains pour fixer les prix.

Dan l'État du Connecticut, c'est le procureur général William Tong qui a ouvert le dossier, avec une assignation, dès 2019, adressée à Amazon pour que la firme communique des documents à la justice. « Le bureau continue de surveiller activement ce marché, afin de protéger une libre concurrence, pour les consommateurs, les auteurs et les autres vendeurs de livres numériques », a souligné Tong.

Les documents examinés par la justice citeraient plusieurs maisons d'édition, dont HarperCollins, Hachette Livre, Penguin Random House, Simon & Schuster et Macmillan. Une enquête similaire serait en cours dans l'État de Californie.

Apple et Amazon, même entente ?

Ce jeudi 14 janvier, une autre plainte est venue s'ajouter, sur le même sujet : le cabinet d'avocats Hagens Berman, spécialisé dans les procédures collectives, a déposé une plainte auprès d'un tribunal de New York, reprochant les mêmes faits à la firme Amazon.

À nouveau, le document cite les mêmes éditeurs — HarperCollins, Hachette Livre, Penguin Random House, Simon & Schuster et Macmillan, les « Big Five » —, assurant qu'Amazon avait passé des accords avec ces derniers pour fixer les prix des livres numériques.

« L'accord d'Amazon avec ses co-conspirateurs induit une restriction commerciale déraisonnable qui limite les tarifs compétitifs et conduit les plaignants et d'autres consommateurs à payer trop cher lorsqu'ils achètent des livres numériques auprès des “Big Five” via un détaillant de livres numériques concurrent d'Amazon. Ce préjudice persiste et ne disparaîtra pas tant qu'Amazon et les Big Five n'y seront pas contraints », indique la plainte.

La firme Hagens Berman a une certaine spécialité en la matière, puisqu'elle avait mené le recours collectif contre Apple, dès 2011, pour les mêmes faits d'entente sur les prix des livres numériques. Et, à l'époque, on citait déjà Hachette, HarperCollins, Simon & Schuster, Penguin et Macmillan... Apple avait été condamné à rembourser 400 millions € aux consommateurs, quand les éditeurs étaient parvenus à un accord, pour 166 millions $.

Détail amusant, au moment de la condamnation d'Apple, Amazon ne s'était pas fait prier pour effectuer les remboursements à ses clients, se félicitant du rétablissement d'une libre concurrence...

