En 10 ans, l'essor de la bande dessinée documentaire

Les éditeurs de bande dessinée savoureront toute l'ironie de la situation : longtemps décrit comme un médium simpliste, voire volontiers régressif, la bande dessinée, ces 10 dernières années, a connu un franc succès dans le domaine des documentaires...

La tendance à la hausse est générale, dans la production de bandes dessinées, avec 4000 titres catalogués par la BnF en 2010 contre plus de 5200 en 2019. La bande dessinée représente un pourcentage assez stable (entre 5 et 7 %) du total des livres reçus au cours de cette période, signe que cette croissance suit celle de la production de livres en général.

Comme pour le livre imprimé en général, l'édition de BD est très concentrée, avec peu d'évolution en 10 ans. En 2010, environ 370 éditeurs sont ainsi recensés, dont 280 ont édité moins de 5 ouvrages et les 10 plus gros acteurs concentrent 46 % des dépôts. En 2019, environ 550 éditeurs sont comptabilisés, dont 440 ont édité moins de 5 ouvrages : cette fois, les 10 premiers concentrent 43 % des dépôts.

Représentant en 2010 2,5 % des BD reçues par la BnF, la bande dessinée documentaire pèse pour près de 8 % du total en 2019, avec surtout des biographies (41 % des BD documentaires traitées en une décennie).

Signe que les publics de la bande dessinée se diversifient, le nombre de BD destinées à la jeunesse augmente, mais la part de ces dernières dans le total tend à se réduire.

51 % des BD reçues au dépôt légal des livres en 2010 étaient issues de la traduction, contre 40 % en 2019. Le japonais (59 %) et l'anglais (33 %) sont les deux principales langues d'origine, représentant les mangas et les comics. « [L]e panorama linguistique est néanmoins d'une grande diversité, avec plus de 35 langues ayant donné lieu à une traduction en français sur les 10 dernières années », souligne la BnF.

Périodiques, audiovisuel, jeu vidéo : la diversité de la BD

Les périodiques, support important pour la BD, se sont succédé en 10 ans, avec 408 nouveaux titres reçus sur ce laps de temps : 1/3 seulement, toutefois, continuent de paraître aujourd'hui. 80 % des nouveautés périodiques appartiennent à la typologie du magazine, mais la BnF relève le dynamisme du fanzine.

Côté audiovisuel, la BD est aussi présente, 946 notices de vidéos adaptées de bandes dessinées sur la période 2003-2019 : « Rapportées à 14 140 fictions adaptées d’œuvres préexistantes, les fictions adaptées de bandes dessinées représentent 7 % de l’ensemble », indique l'établissement. L'anime japonais représente à lui seul... 65 % du total entre 2003 et 2019 !

En dehors de ce phénomène, les titres les plus édités et réédités sont Tintin (157), Batman (129), Lucky Luke (71), Les Schtroumpfs (52), Astérix (48), les deux séries issues de The Walking dead (40) et Spiderman (28). Outre les licences, la BnF cite Le bleu est une couleur chaude de de Julie Maroh, adapté en La vie d'Adèle par Abdellatif Kechiche (2013), Quai d'Orsay d'Abel Lanzac et Christophe Blain, adapté par Bertrand Tavernier (2013), ou encore Le transperceneige de Jacques Lob, Jean-Marc Rochette et Benjamin Legrand, adapté en Snowpiercer par Bong Joon-Ho (2013).

La BnF relève enfin la diversité des documents impliquant la BD, avec des documents multimédias, des documents multisupports, sonores, des estampes, des graphzines et bien sûr des sites internet dans ses collections...

Le document de la BnF est accessible ci-dessous.

Photographie : détail d'une illustration de Nicole Claveloux, ActuaLitté, CC BY SA 2.0