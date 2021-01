Sans traducteurs, pas de circulation des livres : appel aux politiques d'Italie

« Depuis le début des années 2000, le pourcentage de titres traduits en Italie a eu tendance à diminuer régulièrement. La première conséquence est un appauvrissement évident de la culture. Traduire, c’est connaître, dialoguer, échanger et faire circuler les idées et les modes de vie : rien n’aide à communiquer comme une traduction (…) Comme le remarque Olga Tokarczuk (prix Nobel de littérature 2018), la lecture d’auteurs étrangers est un vaccin contre les visions du monde préfabriquées et instrumentalisées. »

Voici le début de la lettre que STRADE, le syndicat des traducteurs, a écrit au Président de la République Sergio Mattarella, au Premier ministre Giuseppe Conte, au ministre des Biens et Activités culturels Dario Franceschini et aux autres politiciens impliqués dans le secteur de la culture.

Une initiative symbolique

Une lettre publiée en avant-première sur La Repubblica et envoyée aux destinataires le 16 décembre 2020 avec 70 livres, traduits en italien, achetés par STRADE et donnés à des politiciens. À l’intérieur de ces volumes, en plus de la lettre, une carte avec une dédicace de certains des auteurs impliqués dans l’initiative.

Le président Mattarella a reçu La mort de Jésus (publié en Italie par Einaudi) du prix Nobel John Maxwell Coetzee, traduit par Maria Baiocchi. Un geste symbolique pour rappeler l’importance de ceux qui permettent aux textes de circuler de pays en pays.

Traducteurs précaires, sous-payés, dévalorisés

La condition des traducteurs en Italie est très difficile. Bien qu’ils soient des auteurs selon la loi LDA 633/41, ils n’ont pas de statut professionnel et ne perçoivent pas de droits d’auteur. « Nous ne sommes pas de simples travailleurs atypiques », a commenté STRADE, « mais une catégorie qui, il y a encore quelques mois, n’existait pas aux yeux de l’État et qui, par conséquent, est totalement dépourvue de sécurité sociale et de protection sociale. »

En effet les traducteurs sont apparus comme une catégorie professionnelle pour la première fois très récemment seulement, comme le rappelle la lettre, « grâce à la création du fonds d’urgence pour les traducteurs éditoriaux (…), une subvention qui représente avant tout une aide économique nécessaire ». Une contribution pouvant atteindre 3000 euros qui constitue un point important pour la reconnaissance de cette catégorie professionnelle.

« Nous sommes des bâtisseurs de ponts. (…) Nous sommes coauteurs, mais notre nom n’apparaît pas sur la couverture ; les éditeurs réduisent de plus en plus les dépenses pour la traduction, ce qui affecte la qualité des œuvres, et il n’y a jamais d’argent pour nous. La culture est un bien collectif. Qui fait de la culture rend un service à la communauté. Un pays qui est culturellement pauvre est un pays qui est aussi économiquement pauvre », déclare à La Repubblica Marina Pugliano, du conseil d’administration de STRADE.

Une condition qui a empiré avec la pandémie. Les premières subventions arrivent maintenant, mais cela ne peut pas suffire. Le revenu annuel total moyen d’un traducteur avant la pandémie était d’environ 15 000 euros bruts, et cette année, en raison de la pandémie, ont été traduits moins de titres.

Un fonds pour les éditeurs publiant de la littérature étrangère

C’est pourquoi dans la lettre aux institutions a été demandé un fonds de soutien aux éditeurs qui décident de publier des livres écrits dans d’autres langues, suivant « l’exemple des autres pays européens (…) encourageant ainsi la publication des livres qui dépassent la logique étroite du marché ».

En particulier, l’Allemagne : « Un fonds structurel pour la traduction et la formation sur le modèle du Deutscher Übersetzerfonds (fonds des traducteurs allemands), financé conjointement par les ministères de la Culture et des Affaires étrangères avec la participation de fondations privées, et versé directement aux traducteurs et à leurs associations. »

Dans la lettre, il est également proposé « d’investir dans la formation, tant de base que continue, avec des ateliers et des bourses d’études » et « de renforcer les espaces tels que les résidences pour traducteurs, lieux fondamentaux d’étude et de rencontre entre écrivains, traducteurs et lecteurs ».

L’appel de STRADE

Sur le site www.traduttoristrade.it un appel pour la constitution de ce fonds a été signé par de grands noms de la littérature italienne et étrangère, dont, entre autres, Noam Chomsky, J. M. Coetzee, Jared Diamond, Jonathan Franzen, Valeria Luiselli, Daniel Pennac, Clara Sánchez, Judith Schalansky et Olga Tokarczuk.

crédit photo : ErWin, CC BY ND 2.0