Traduire #12 : Un album dans Google Photos pour les traducteurs et traductrices du passé

Les premiers traducteurs traduisent des textes religieux. La Bible hébraïque est traduite en grec, en latin et en arménien. Les textes bouddhistes sanskrits et indiens sont traduits en chinois. Le Coran est traduit de l’arabe vers le latin.

Après la conquête de l’empire grec par les Arabes, les grandes œuvres philosophiques, littéraires et scientifiques sont traduites du grec vers l’arabe pour apporter le savoir grec à la civilisation arabe. Les œuvres sont ensuite traduites du grec et de l’arabe vers le latin pour apporter le savoir grec et arabe à la civilisation européenne.

Puis les œuvres en latin sont traduites dans plusieurs langues modernes (anglais, allemand, espagnol, français, polonais, néerlandais, tchèque, slovène, etc.), ce qui contribue au développement de ces langues en Europe.

Et ce mouvement se poursuit au fil des siècles. On ne compte pas le nombre de traducteurs qui traduisent les auteurs qu’ils aiment (romanciers, poètes, essayistes, etc.) dans leur propre langue pour toucher un nouveau public.

Voici donc un album sur les traducteurs du passé, y compris les femmes traductrices qui, après avoir été anonymes ou avoir signé leurs traductions avec un pseudonyme masculin, signent enfin leurs traductions de leur vrai nom. Elles se battent aussi pour l’égalité des sexes, l’éducation des femmes, l’abolitionnisme et le droit de vote pour les femmes.

Merci à Wikipédia (source d’inspiration pour ces textes) et à Wikimedia Commons (pour ces images), sans lesquels un tel album ne serait pas possible. Une fois dans l’album, quelle que soit l’image choisie, le « i » entouré d’un cercle (censé signifier « info ») situé tout en haut à droite de l’écran permet d’accéder aux légendes complètes.

Les textes sont pour le moment en anglais, qui reste la principale langue d’échange entre nous autres traducteurs, puisque cet album a d’abord été réalisé pour mes collègues traducteurs et traductrices de par le monde. Les suggestions sont bienvenues pour une édition en français.

crédit photo Aniela Zagórska et Joseph Conrad, 1914, domaine public CBN Polona