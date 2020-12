Agenda, annuaire, parutions : un nouveau site pour Livre et lecture en Bretagne

Réalisé en collaboration avec la graphiste quimpéroise Véfa Lucas et Olivier Jagut (L’Heure Bleue, conception de sites web et réalisation multimédia), le nouveau site de Livre et lecture en Bretagne propose une interface plus moderne, plus épurée, plus claire, tout simplement.

Cette refonte visuelle s'accompagne de nouveaux services et rubriques, avec, pour commencer, un agenda et un annuaire en ligne, pour les professionnels du livre de la région.

Des fiches juridiques, comptables et fiscales sont en accès libre sur le site, réalisées par les experts sollicités par Livre et lecture en Bretagne dans le cadre du service juridique gratuit mis à la disposition de tous, et de l’assistance comptable et fiscale proposée aux auteurs et organisateurs de manifestations.

Un moteur de recherche avancé permet désormais une recherche plus fine au sein des offres d'emplois recensées par la plateforme.

Enfin, prochaine innovation attendue sur la plateforme, un catalogue des parutions des auteurs et éditeurs basés en Bretagne, afin de valoriser la production livresque locale...

Le site internet est accessible à cette adresse.