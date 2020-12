Traduire #2: Charles Baudelaire, traducteur d’Edgar Allan Poe

Après avoir lu quelques nouvelles et poèmes d’Edgar Allan Poe en 1847, Baudelaire affirme que l’inspiration à l’origine de ces écrits a longtemps existé dans sa propre imagination sans n’avoir jamais pris forme.

Baudelaire voit donc dans Edgar Poe (mort en 1849 à 40 ans) à la fois un précurseur et un frère. Tous deux font face à la maladie et à la pauvreté. Tous deux sont sujets à une grande mélancolie.

Baudelaire traduit d’abord les deux premiers recueils de nouvelles de Poe, Histoires extraordinaires (Extraordinary Stories), publié en français en 1856, et Nouvelles histoires extraordinaires (New Extraordinary Stories), sorti en 1857.

Il traduit ensuite son roman Les Aventures d’Arthur Gordon Pym (The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket), publié en 1858, puis son poème en prose Eureka (même titre en anglais), publié en 1864.

Il traduit enfin son troisième recueil de nouvelles Histoires grotesques et sérieuses (Grotesque and Serious Stories), paru lui aussi en 1864.

Baudelaire écrit également deux essais sur la poésie d’Edgar Poe.

De l’avis général, Le corbeau (The Raven), poème narratif inclus dans le recueil Histoires grotesques et sérieuses, compte parmi les textes les plus forts d’Edgar Poe. Le poète Stéphane Mallarmé le traduit à nouveau en 1875, avec une illustration du peintre Édouard Manet.

Quant à Baudelaire, sa dernière traduction sera Confessions d’un mangeur d’opium (Confessions of an English Opium-Eater) de l’essayiste anglais Thomas de Quincey.

illustration : Portrait de Baudelaire, d'Émile Deroy, 1844