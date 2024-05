Offrir un livre pour témoigner de sa gratitude

Il y a bien des occasions, dans la vie, où des personnes que l’on ne connaît pas vraiment, se retrouvent en situation de nous rendre service. C’est notamment le cas quand on a recours aux services d’une association par exemple. Dans ce cadre, de nombreuses personnes offrent leur temps et leurs compétences pour aider les autres, que ce soit dans des associations caritatives, des hôpitaux, des écoles.

Montrer sa gratitude face à la générosité spontanée

Même si vous ne connaissez pas bien vos voisins, ils peuvent vous aider de différentes manières, comme arroser vos plantes lorsque vous êtes en vacances, récupérer votre courrier, ou même vous dépanner en cas de besoin. Il y a finalement de nombreuses occasions dans lesquelles ces personnes dont on est parfois simplement proche spatialement, nous rendent des services très importants pour rendre le quotidien plus facile.

On peut également penser à tous les professionnels de santé. Certes, ils nous viennent en aide dans le cadre de l’exercice de leur profession, et, le plus souvent, avec une contrepartie financière. Cependant, médecins, infirmières, pharmaciens et autres professionnels de santé sont là pour prendre soin de nous, même si nous ne les connaissons pas personnellement. Et les services rendus, comme leur engagement, dépassent bien souvent le seul cadre financier. Alors, pourquoi ne pas montrer sa gratitude en offrant un livre ?

S’orienter vers un cadeau personnalisé :

Proposer de l’argent, directement, peut avoir un côté très matérialiste, voire mercantile, mais aussi très impersonnel. Quand le choix d’un livre renvoie à une tout autre dimension. Il y a un engagement personnel dans le choix du titre : on cherche à transmettre la connaissance d’un auteur qui nous a particulièrement touché. Ou, au contraire, on va réfléchir à ce qui pourrait correspondre aux goûts de la personne que l’on cherche à remercier des services qu’elle nous a rendus.

Contrairement à d'autres cadeaux comme des fleurs ou des chocolats, un livre est un cadeau durable qui peut être conservé et apprécié pendant de nombreuses années. Avec les possibilités actuels, l'envoi d'un livre est choise aisée. Il est possible aussi de faire un suivi colissimo très précis de son colis, ce qui lève toute inquiétude quant aux conditions de sa réception. Plus de doute aujourd'hui : tout est sous contrôle.

On peut, à ce titre, faire le choix d’un livre d'un certain prix, comme c'est souvent le cas pour un livre d’art. On appréciera ce dernier pour sa beauté et pour la profondeur de son contenu, mais aussi pour les photos qu’il comporte. Un beau livre sera certainement toujours apprécié par le destinataire de votre cadeau. Il pourra embellir une bibliothèque existante et ouvrir les goûts culturels de toute la famille. Un exemplaire de La Pléiade, bien choisi, fait toujours aussi son effet : ainsi du dernier volume portant précisément sur les poètes de la Pléiade...

Remettre de la culture dans les relations humaines :

Les livres constituent par ailleurs une source inépuisable de connaissances, d'idées et d'inspiration. Offrir un livre, c'est offrir la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau, de découvrir de nouveaux horizons, ou de trouver de l'inspiration pour sa propre vie. On peut penser à des livres de philosophie, ou alors d’histoire, ou bien portant sur les arts. Si l’on sent des goûts précis chez la personne qu’on veut remercier, la gastronomie ou le sport sont des catégories qui déçoivent rarement.

Les livres offrent aussi une évasion bienvenue du quotidien, en transportant le lecteur dans un autre monde, une autre époque, ou une autre culture. Pensez aux récits de l’Antiquité, ou alors liés à d’autres civilisations que la nôtre. Cela peut être particulièrement apprécié par quelqu'un qui a besoin de se détendre et de se changer les idées. Faire le choix de livres dédiés à une destination en particulier pousse par exemple au voyage, à la découverte de nouvelles contrées. Mais on peut aussi pencher pour des ouvrages de littérature étrangère : c’est une façon également de découvrir d’autres pays que de voyager à travers leurs grands auteurs.

Offrir un livre est un moyen élégant et attentionné de témoigner sa reconnaissance à quelqu'un. En choisissant un livre qui a une signification particulière, on peut montrer à la personne que l'on a à cœur de la remercier pour son aide. C’est faire le choix de marquer son attention à travers un objet culturel, et donc de construction une forme de complicité sur ce plan. On s’éloigne ainsi quelque peu des sentiers battus, surtout si on s’oriente vers des titres qui ne font pas partie des best-sellers. On s’affirme ainsi d’autant plus et on se distingue de la meilleure des façons, en revendiquant une touche culturelle.

Transmettre le goût de lire

Si certains ont tendance à penser qu’offrir des livres renvoie au passé, il faut absolument s’inscrire à contre-courant de cette idée reçue. Avec le temps presque infini que l’on passe devant les écrans, on ressent de plus en plus le besoin de lire sur un autre support. Et offrir un livre permet aussi de rouvrir une porte qui avait pu se fermer pour diverses raisons.

Parfois, l’école joue un rôle contreproductif, avec les adultes qui disent avoir perdu le goût de la littérature en percevant les écrivains classiques comme des pensums ne servant qu’à faire des interrogations de lecture. Il peut donc être nécessaire de laisser couler quelques années avant de proposer à nouveau une entrée dans la lecture. Souvent, alors l’étincelle jaillit à nouveau, celle qui avait pu déjà rayonner dans l’enfance, avec la joie de lire et d’écouter des histoires. En offrant des livres, on devient ainsi passeur de livres, et l’on court un seul risque, celui de faire plonger quelqu’un, à nouveau, dans l’univers magique de la lecture. Il existe aussi bien d'autres façons de transmettre le goût de lire, comme cette émission du « Téléphone sonne » sur France Inter le donnait à l'entendre en mars 2023.

Crédits illustration Pexels CC 0