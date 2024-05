Jeux de cartes : une histoire qui s’écrit avec des livres

Les jeux de cartes ont une longue et riche histoire qui remonte à plus de mille ans. Les premières références aux jeux de cartes proviennent de la Chine du IXe siècle, où des cartes à jouer ont été découvertes dans les tombes de la dynastie Tang. Ces cartes étaient souvent décorées de motifs complexes et étaient utilisées pour jouer à des jeux de hasard. Les jeux de cartes se sont ensuite répandus en Asie centrale et au Moyen-Orient, où ils ont été influencés par les cultures persane et arabe.

Les jeux de cartes : de la Chine à l’Europe

Au XIVe siècle, les jeux de cartes sont arrivés en Europe, probablement par le biais des marchands et des voyageurs. Les cartes européennes étaient souvent décorées de motifs religieux et étaient utilisées pour jouer à des jeux de hasard et de stratégie. Les jeux de cartes sont rapidement devenus populaires dans toute l'Europe, en particulier en France et en Italie. Au fil du temps, les jeux de cartes ont évolué pour inclure une grande variété de jeux différents, allant des jeux de levées aux jeux de plis en passant par les jeux de hasard pur.

Au cours des siècles suivants, les jeux de cartes ont continué à évoluer et à se répandre dans le monde entier. Les cartes à jouer ont été introduites en Amérique du Nord par les colons européens, où elles ont été utilisées pour jouer à des jeux tels que le poker et le blackjack. Les jeux de cartes sont également devenus populaires en Asie, où des jeux tels que le mah-jong et le hanafuda ont émergé.

Du carton au numérique, du jeu au pari

Aujourd'hui, les jeux de cartes sont joués dans le monde entier et sont appréciés par des personnes de tous âges et de tous horizons. Les jeux de cartes continuent d'évoluer et de s'adapter aux nouvelles technologies, avec des jeux en ligne et des applications mobiles qui permettent aux joueurs de se connecter et de jouer ensemble à tout moment et en tout lieu.

Les livres peuvent nous offrir des perspectives uniques sur les jeux de cartes et leur signification. De nombreux livres ont été écrits sur les jeux de cartes, allant des guides de stratégie aux histoires de joueurs professionnels en passant par les études historiques et culturelles. Ces livres peuvent nous aider à mieux comprendre les jeux de cartes, leur histoire et leur place dans la société.

Lorsque l'argent est impliqué dans les jeux de cartes, cela peut ajouter une couche supplémentaire de complexité et de risque. Les joueurs peuvent être tentés de miser plus qu'ils ne peuvent se permettre de perdre, ce qui peut entraîner des problèmes financiers et personnels. Cependant, pour certains joueurs, l'argent peut également ajouter une dimension excitante au jeu, en augmentant les enjeux et en renforçant l'adrénaline. C'est ainsi que par exemple sur pariez-malin.fr, chaque joueur peut trouver son jeu de prédilection, dans une grande variété de propositions.

Des livres éclairants sur les cartes

Les livres peuvent également nous aider à comprendre les aspects plus sombres des jeux de cartes, tels que l'addiction et les problèmes financiers. Du côté de la fiction, le roman Le Joueur (1866) de Fiodor Dostoïevski, dont certains exemplaires anciens ont été subtilisés ces dernières années, est un roman classique qui explore les conséquences désastreuses de l'addiction au jeu. Mais, de l’autre côté du miroir, dans le réel, The Biggest Game in Town d’Al Alvarez est un récit journalistique des World Series of Poker qui examine les hauts et les bas de la vie des joueurs professionnels. Malheureusement, ce dernier ouvrage n’est pas disponible en français.

Très prisé depuis sa première parution il y a deux décennies, cet ouvrage reste incontournable. L'auteur et critique renommé, Al Alvarez, explore le monde fascinant et sombre du poker à enjeux élevés de Las Vegas, où « la deuxième meilleure chose après avoir gagné est d'avoir perdu en jouant ». Ce livre unique en son genre dévoile un univers souterrain exotique rempli d'ambiance et d'excentricité, capturant avec brio les psychologies tordues et les rituels étranges des joueurs professionnels de poker qui se rassemblent chaque année pour les World Series of Poker.

Ce monde semble presque trop étonnant et bizarre pour être réel. L’auteur propose une évocation fraîche, précise, vive et spirituelle d'un lieu et de ses habitants, de leur apparence, de leur comportement et de leur langage... Il faut dire que le journaliste Alvarez est un analyste perspicace de la psychologie des joueurs et un enregistreur habilement sélectif de leur discours bizarre, par lequel, directement et indirectement, ils révèlent leur solide emprise sur l'irréalité et leur courage insensé.

Histoire abrégée des cartes à jouer : Henry-René D’Allemagne

On doit à Henry-René D’Allemagne, bibliothécaire et historien français, une splendide histoire illustrée des cartes à jouer. S’il s’est aussi bien intéressé à l’histoire du luminaire qu’à celle des serrures ou des sports, ces travaux sur les cartes restent encore aujourd’hui incontournables. Son ouvrage clé sur le sujet, intitulé Les Cartes à jouer du quatorzième au vingtième siècle, en deux tomes, avait été publié initialement en 1906.

C’est la maison d’édition Place des Victoires qui en a récemment réédité une version abrégée des plus réussies. On y retrouve la reproduction des superbes planches d’origine, avec des explications riches et de nombreuses anecdotes. L’auteur nous entraîne dans les méandres de l’histoire des cartes, tout en racontant aussi l’évolution des techniques d’impression. C’est à la découverte d’un véritable art en tant que tel que nous amène cet ouvrage (29.95 €, 192 pages, 2022).

Crédits illustration Pexels CC 0