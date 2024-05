Gagner au loto : un puissant ressort narratif

Les gains au loto sont un sujet fascinant pour de nombreuses personnes. L'idée de gagner une somme d'argent importante en un instant, simplement en choisissant les bons numéros, peut sembler incroyable et même irréelle. Il faut bien dire aussi que la possibilité de s’enrichir très rapidement et de façon totalement, ou presque (puisque, comme disait l’autre : tous les gagnants ont tenté leur chance !) inattendue fascine et relève quelque peu du romanesque. C'est sans doute pourquoi de nombreux livres ont été écrits sur cette thématique, explorant les différentes facettes des gains au loto et leurs impacts sur la vie des gagnants.

Le Billet gagnant de Mary Higgins Clark

Paru pour la première fois en 1994, Le Billet gagnant (The Lottery Winner and Other Stories) est en réalité un recueil de nouvelles à dimension policière. Dans certains de ces récits, on retrouve Alvirah et son mari Willy. Vivant, en couple, ils incarnent à eux deux l’Amérique moyenne jusqu’au jour où ils en viennent à gagner une somme importante à la loterie nationale.

Ce petit coup du destin va singulièrement changer leur existence. Ils se mettent alors à changer de milieu social et à entrer en contact avec la grande bourgeoisie. Toutefois, ils ne renoncent pas pour autant à leurs valeurs, et à ce qui faisait la simplicité de leur existence, avant que leur situation financière change du tout au tout. La célèbre romancière américaine disparue en 2020 montre ainsi qu’on peut ne pas renoncer à ce que l’on est tout en changeant radicalement de classe sociale.

Vendredi 13, la comédie à succès de Jean-Pierre Martinez

Auteur d’une cinquantaine de textes principalement comiques, Jean-Pierre Martinez écrit aussi bien pour la télévision que pour le théâtre. Dans Vendredi 13, joué un peu partout dans le monde par diverses troupes professionnelles, on retrouve le couple formé par Jérôme et Christelle. C’est le soir, et ils attendent à dîner un autre couple. Cependant, seule la femme arrive. Et pour cause : elle est dans un état de tension maximal : son mari se trouvait à bord d’un avion qui a été déclaré perdu en mer.

Pendant que la pauvre femme attend désespérément des nouvelles de son mari, Jérôme et Christelle, amateurs de jeux d’argent, découvrent qu’ils viennent de gagner au grand tirage organisé à l’occasion du vendredi 13. A chacun de chercher à cacher le mieux possible la joie considérable qui s’empare d’eux face à la détresse de leur amie… Avec le développement des jeux sur Internet, il est fort possible que l'on retrouve cette forme de gain dans de futurs livres ou films. Des classements proposent de trouver le meilleur casino en ligne avec une évaluation des gains et des possibilités de jeux en fonction des souhaits de chaque joueur.

La Liste de mes envies de Grégoire Delacourt

S’il s’est d’abord fait connaître en publiant un premier roman sous le titre L’Ecrivain de la famille, en 2011, c’est surtout l’année d’après qu’il crève l’écran grâce à La Liste de mes envies qui dépasse toutes les attentes, avec des chiffres de vente records. Adapté au théâtre puis au cinéma, le livre vient même de connaître une suite.

L'intrigue du livre est centrée sur Jocelyne Guerbette, une mercière de 47 ans qui vit dans une petite ville de province en France. Jocelyne mène une vie simple et heureuse avec son mari Jocelyn et leurs deux enfants adultes. Elle gère une petite boutique de mercerie et aime son travail, ainsi que les petits plaisirs de la vie, comme les dîners en famille et les parties de Scrabble.

Mais, un jour, Jocelyne gagne 18 millions d'euros à la loterie. Au lieu de crier victoire et de dépenser son argent, elle décide de garder son gain secret et de réfléchir à ce qu'elle veut vraiment faire de sa vie. Elle commence alors à dresser une liste de ses envies les plus profondes, allant de l'achat d'une nouvelle paire de chaussures à la réalisation de son rêve de toujours : ouvrir une librairie !

Heureux gagnants, un film de Maxime Govare et Romain Choay

Le cinéma n’est pas en reste dans les intrigues qui mettent en jeu un hypothétique gain au loto. Dernier en date, sorti en mars 2024 : Heureux gagnants, un titre joyeusement ironique au regard de l’intrigue mise en scène. Avec un joli casting, dans lequel on retrouve Audrey Lamy, Fabrice Eboué, Anouk Grinbert et Pauline Clément, le film tourne autour de quatre histoires indépendantes. A chaque fois, les personnalités saisies sont à des moments importants de leur vie. A chaque fois, le gain ne va pas s’avérer un vecteur de bonheur facile pour la suite.

Si, à chaque fois, le personnage qui vient de gagner une importante somme d’argent croit enfin pouvoir sortir la tête de l’eau, il apparaît en réalité que ce n’est que le début des galères et des entourloupes en tout genre. Les sketches se suivent dans un rythme soutenu pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Ah ! si j’étais riche, le film à succès de l’année 2002

Cette comédie française réalisée par Michel Munz et Gérard Bitton, est sortie en 2002. Elle joue sur une expression que l'on aime à employer pour se faire rêver, comme l'analysait Frédéric Pommier sur France Inter en 2017. Le film met en vedette Jean-Pierre Darroussin, Valérie Bonneton et Gérard Darmon. L'intrigue du film se concentre sur Aldo Bonnard, un homme ordinaire qui travaille comme vendeur dans un magasin de meubles. Aldo est marié à Nadine et ils ont deux enfants. Ils vivent une vie simple mais heureuse dans leur petit appartement.

Un jour, Aldo apprend qu'il a gagné 10 millions d'euros à la loterie. Il décide de garder son gain secret pour sa famille et ses amis, mais il commence à dépenser l'argent de manière extravagante. Il achète une villa de luxe, une voiture de sport et des vêtements de marque. Cependant, l'argent ne lui apporte pas le bonheur qu'il espérait. Aldo se rend compte que l'argent peut changer les gens et les relations, et qu'il doit faire face à des choix difficiles. Il commence à perdre ses amis et sa famille, et il doit trouver un moyen de retrouver le bonheur et l'équilibre dans sa vie.

Crédits illustration Pexels CC 0