Des idées de road trip à piocher dans les livres

Quand on pense road trip, c’est tout de suite la grande Amérique qui s’offre à notre imaginaire, avec les cheveux au vent, dans une vieille décapotable aux chromes sublimes. On n’a sans doute été un peu trop marqué par les films devenus mythiques et qui surfent sur cette idée sur grand départ, avec un souffle de liberté inégalé. Mais, si l’Amérique a ses charmes, avec la diversité des paysages et le système routier américain enviable, l’Europe n’a pas dit son dernier mot, et il y a de quoi faire pour tous les amoureux de l’aventure dépaysante, mais pas trop dangereuse quand même !

Le road trip est un mode de voyage qui offre une liberté et une flexibilité inégalées, par opposition aux voyages organisés longtemps à l'avance où tout est prévu et défini. Le road trip permet aux voyageurs de découvrir de nouveaux horizons à leur propre rythme, de s'arrêter où bon leur semble, et de changer leur itinéraire en fonction de leurs envies et de leurs découvertes. Certains journalistes en ont fait une forme particulière d'écriture, à la manière de ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme Gonzo.

Partir en road trip, c'est faire le choix de la liberté :

Les voyageurs peuvent choisir leur propre itinéraire, en fonction de leurs centres d'intérêt et de leurs préférences. Ils peuvent ainsi sortir des sentiers battus et découvrir des endroits insolites et méconnus, loin des circuits touristiques traditionnels. De plus, le road trip permet aux voyageurs de s'arrêter où bon leur semble, que ce soit pour admirer un paysage, pour prendre une photo, ou pour rencontrer des gens.

Ensuite, le road trip offre une flexibilité et une adaptabilité aux imprévus. Les voyageurs peuvent ainsi changer leur itinéraire en fonction de la météo, des conditions de la route, ou de leurs rencontres. Ils peuvent également improviser des activités et des visites en fonction de leurs découvertes et de leurs envies. Cette flexibilité et cette adaptabilité permettent aux voyageurs de vivre des expériences authentiques et enrichissantes, loin des voyages organisés où tout est planifié.

Les conducteurs insatiables peuvent ainsi personnaliser leur voyage en fonction de leurs goûts et de leurs préférences, que ce soit en choisissant leur propre véhicule, en sélectionnant des hébergements insolites, ou en prévoyant des activités originales. Cette expérience de voyage unique et personnelle permet aux voyageurs de créer des souvenirs mémorables et de vivre des moments inoubliables.

Road trips en Europe (Lonely Planet, 2022, 319 pages, 24.90 €)

Explorez l'Europe à travers les road trips préférés des auteurs de Lonely Planet. Ces récits passionnants vous guident à travers une aventure alliant découverte urbaine et nature préservée, moments forts et instants de détente, tourisme respectueux de l'environnement et responsable. De la Catalogne aux Dolomites italiennes, en passant par les contrées sauvages du Grand Nord Scandinave, ces récits constituent une source d'inspiration pour vos prochaines escapades, quels que soient votre âge, votre situation ou vos préférences.

Ce guide pratique de 320 pages, relié et richement illustré, vous fournit toutes les informations utiles pour planifier votre road trip : cartes détaillées, hébergements recommandés, périodes idéales pour voyager, astuces pour préparer vos bagages et moyens de transport. Pour chaque itinéraire présenté, 3 alternatives similaires sont proposées, offrant ainsi un total de 200 idées de road trips à travers toute l'Europe.

Nos 52 villes coups de cœur en Europe (420 pages, 2021, Hachette, 24.95 €)

Après le Lonely Planet, voici le Routard, à ne pas manquer pour qui veut aller loin avec sa monture et voir du pays, de façon très originale et diversifiée. Avec ce guide idéal pour planifier votre prochain voyage urbain, vous découvrez les meilleurs quartiers de Londres, Madrid, Budapest, Prague, Florence, Moscou et Istanbul. Les auteurs ont soigneusement exploré chaque recoin de ces villes dynamiques pour vous offrir une sélection des meilleures expériences à ne pas manquer : dégustez un déjeuner dans des conteneurs de bateaux recyclés à Amsterdam, découvrez le plus ancien pub de Dublin à l'ambiance chaleureuse, suivez les traces des grands écrivains russes à Saint-Pétersbourg, ou encore laissez-vous bercer par les mélodies envoûtantes du fado dans une tasca typique de Lisbonne.

Dans ce guide, vous trouverez à la fois les incontournables et les suggestions les plus originales pour chaque ville. Les coups de cœur du Routard sont classés en plusieurs thématiques pour vous aider à personnaliser votre voyage : musées, restaurants, parcours thématiques, street food, vie nocturne, boutiques et bien plus encore. Des zooms sur des aspects culturels ou insolites de la destination sont également inclus pour vous offrir une expérience de voyage unique.

L’Europe en van : les 20 plus beaux road trips à travers l’Europe (Michelin, 24.95 €)

Malgré le titre, vous pouvez tout à fait entreprendre un des itinéraires proposés dans ce guide…sans être pour autant équipé d’un beau petit van jaune de marque allemande… Signé par les fans de road trips, Laurent Lingelser et Florian Mosca, ce petit livre vous ravira par l’originalité des itinéraires présentés.

Avec ce guide, vous pourrez traverser les frontières pour découvrir des paysages époustouflants : de nombreuses routes spectaculaires parcourent l'Europe, du nord au sud et d'ouest en est. De la péninsule ibérique aux contrées scandinaves, en passant par les côtes atlantiques, la mer du Nord ou l'Adriatique, chaque road trip vous promet une aventure mémorable et riche en paysages variés.

Qui veut voyager loin, ménage sa monture :

Si la formule proverbiale portait au départ sur le cheval, elle reste cependant pleinement d’actualité quand il s’agit de préparer son véhicule à un long périple qui pourra compter plusieurs milliers de kilomètres. Car, si partir, c’est bien, le mieux, c’est encore de pouvoir rentrer. Et ensuite, vous pourrez chantonner « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, […] Et puis est retourné, plein d’usage et raison, » dans sa ville d’origine !

Partir en voyage sur une longue distance peut être une aventure passionnante, mais il est essentiel de s'assurer que votre véhicule est prêt pour le voyage. Une voiture bien préparée n'améliore pas seulement votre expérience de conduite, mais garantit également la sécurité et le confort tout au long du voyage. Les amortisseurs, qui jouent un rôle important dans le maintien d'une conduite souple, sont l'un des éléments clés sur lesquels il convient de se concentrer. Examinons les mesures à prendre pour préparer votre véhicule à un voyage confortable, en mettant l'accent sur l'importance des amortisseurs.

Contrôle complet du véhicule

Avant de prendre la route, il est essentiel de procéder à une inspection complète de votre véhicule. Commencez par l'essentiel : vérifiez les niveaux d'huile moteur, de liquide de refroidissement, de liquide de frein et de liquide de transmission. S'assurer que ces liquides sont à des niveaux optimaux vous aidera à prévenir tout problème mécanique potentiel au cours de votre voyage.

Inspectez ensuite les pneus pour vérifier qu'ils ne sont pas usés ou déchirés. Une bande de roulement inégale ou une faible profondeur de sculpture peut affecter la tenue de route et le rendement énergétique de votre véhicule. En outre, assurez-vous que les pneus sont gonflés à la pression recommandée par le fabricant. Un gonflage correct des pneus améliore non seulement le rendement énergétique, mais aussi le confort de conduite et la sécurité.

Importance des amortisseurs

Les amortisseurs sont souvent négligés, mais ils sont essentiels pour une conduite souple et confortable. Ces composants absorbent et amortissent l'impact des irrégularités de la route, empêchant le véhicule de rebondir excessivement. Des amortisseurs qui fonctionnent bien garantissent que les pneus restent en contact avec la route, ce qui améliore la maniabilité et la stabilité.

Inspection détaillée des amortisseurs

Pour inspecter les amortisseurs, vérifiez qu'ils ne présentent pas de fuites ou de dommages visibles. Un résidu huileux sur l'amortisseur indique une fuite, ce qui signifie qu'il ne fonctionne plus correctement. En outre, soyez attentif à la façon dont votre véhicule réagit aux bosses et aux nids-de-poule. Si vous remarquez un rebondissement ou un balancement excessif, c'est le signe que les amortisseurs doivent être remplacés.

Préparations supplémentaires du véhicule

Système de freinage

Le système de freinage de votre véhicule est un autre élément essentiel à vérifier avant un long voyage. Inspectez l'usure des plaquettes et des rotors de frein et assurez-vous que le niveau du liquide de frein est correct. Des plaquettes de frein usées ou un niveau bas de liquide de frein peuvent compromettre votre capacité à vous arrêter rapidement et en toute sécurité.

Santé de la batterie

Une batterie fiable est essentielle pour tout voyage en voiture. Testez la charge de votre batterie et vérifiez que les bornes ne sont pas corrodées. Si votre batterie a plus de trois ans ou montre des signes de faiblesse, envisagez de la remplacer pour éviter les pannes inattendues.

Feux et essuie-glaces

La visibilité est cruciale, surtout lorsque vous conduisez sur de longues distances. Vérifiez le bon fonctionnement de tous les feux extérieurs, y compris les phares, les feux de freinage et les clignotants. Remplacez les ampoules grillées et nettoyez les lentilles pour améliorer la visibilité.

Kit d'urgence

Préparez une trousse d'urgence comprenant des éléments essentiels tels qu'une roue de secours, un cric, des câbles de démarrage, une lampe de poche, une trousse de premiers soins et des outils de base. Prévoyez également une couverture, de l'eau en bouteille et des en-cas non périssables en cas de retard ou de panne. Les conseils d'entretien les plus importants sont par ailleurs rappelés sur le site de la sécurité routière.

Amélioration du confort

En plus des contrôles de sécurité et des vérifications mécaniques, pensez à apporter des modifications au confort de votre véhicule. Assurez-vous que les sièges sont confortables et offrent un soutien adéquat pour de longues heures de conduite. Utilisez des coussins de siège ou des supports lombaires si nécessaire.

Divertissement et navigation

Enfin, assurez-vous que vos systèmes de divertissement et de navigation sont en état de marche. Mettez à jour votre GPS ou votre application de navigation avec les cartes les plus récentes et envisagez de télécharger des cartes hors ligne au cas où vous perdriez le signal. Faites le plein de votre musique préférée, de livres audio ou de podcasts pour vous divertir pendant le trajet.

