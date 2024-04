L'art journal : une création plurielle qui joue avec les matériaux et les genres

L'Art journal : un support d'expressions plurielles

Se créer un art journal ne relève pas seulement du hobby, bien que ce soit un support privilégié pour qui veut se mettre au scrapbooking, ou créacollage en bon québécois : à savoir mettre en valeur des photos dans un album qui ne sera plus simplement une collection de clichés. On pourra l'agrémenter de texte, d'illustrations, et la liste est loin d'être close.

A travers ces créations très à la mode ces dernières années, il s'agit de manifester dans un acte de création un besoin d'expression que l'écrit ne parvient pas à contenter seul. En effet, nous ne sommes pas tous égaux dans notre capacité à écrire des mots. Une sensibilité visuelle, une volonté naturelle de créer, et une sensibilité au toucher particulière peut nous mener à apprécier la création d'un Art journal. Non seulement textuel donc, cet outil artistique permet de fixer des émotions, de s'exprimer, au point d'entrer dans le cadre thérapeutique de l'art-thérapie.

Des origines inscrites dans l'histoire du livre illustré et du livre d'artiste

Avec l'avènement du surréalisme, mais aussi avant avec le dadaïsme et le futurisme, au début du XXe siècle, se sont ouvertes de nouvelles perspectives de collaboration entre les écrivains et les peintres notamment. Si l'on cite souvent Songs of Innocence and of Experience, l'ouvrage du peintre anglais William Blacke, comme fondateur, on pourrait tout aussi bien s'amuser à remonter aux livres du Moyen Age, richement illustrés par les enlumineurs.

Mais, la nouveauté avec William Blacke, c'est que l'artiste est à la manoeuvre sur la totalité de la création. Son ouvrage édité à seulement quelques exemplaires en 1788 associe l'art de la gravure à l'eau forte, ainsi que des retouches à l'aquarelle. Son épouse Catherine intervint aussi dans cette création à quatre mains finalement. Par la suite, de nombreuses oeuvres collaboratives furent lancées, associant un écrivain et un peintre. Derrière la dénomination de livre d'artiste, se cache en réalité aujourd'hui des déclinaisons à peu près infinies.

Découvrir, manipuler et s'approprier des matériaux variés

La confection de son Art journal commence par le choix très personnel du support. Une base papier épurée est naturellement possible : cela a le mérite de laisser libre cours à votre créativité, bien qu'un papier trop fin puisse imposer des limites à l'utilisation de certains outils et matériaux. Deux autres choix sont alors envisageables : le "mixed-media", soit un carnet proposant un assortiment de supports, ou, à l'inverse, ou le choix de la personnalisation avec un matériau unique.

De là, tout est possible : papiers de divers types, couleurs et épaisseurs, feuillets en tissu, parchemin, matériaux composites... choisir un matériau peut révéler un état d'esprit, et servir de base à un projet artistique plus large, un peu comme si vous entamiez un projet artistique à l'école (mais pour vous). Ce choix n'est pas seulement visuel, puisqu'il s'agit de sonder sa sensibilité tactile, selon son goût pour tel ou tel "grain".

Feuilles d'aluminium et Art journal : la délicatesse à portée de main

Les feuilles d'aluminium sont un matériau de base, facile à travailler en arts plastiques. Tout fabricant de feuille d'aluminium sait qu'il est possible de produire une infinité de types de feuilles, tant cette matière offre de possibilités d'alliages et de finesses. Elles sont peu onéreuses en général et peuvent être constituées en carnets propices à la créativité. Selon leur grain, leur épaisseur, leur couleur ou encore le type de revêtement dont le fabricant les aura assorties, il est en effet possible d'en faire bien des choses : effet feuille d'or, sculpture, modelage, modélisme, "foil" pour tissu décoratif, ou encore mise en peinture, froissage et collages.

Au toucher, les feuilles d'aluminium donnent une sensation un peu froide de fausse fragilité ; elles sont pourtant relativement robustes. En cahier unique, où alliées à d'autres matériaux, les feuilles d'aluminium font partie de ses matériaux originaux et accessibles qui gagnent à être connus des amateurs de scrapbooking et d'Art journal.

Quel Art journal est fait pour vous ?

Vous lancer dans la confection d'un Art journal est donc une affaire personnelle. Les choix du format et des matériaux utilisés vous appartiennent totalement, et ce, d'autant plus que certains matériaux dont l'aluminium offrent des possibilités artistiques infinies bien connues des métiers artistiques et du livre.

Si la démarche vous plaît et que vous souhaitez une personnalisation maximale, pourquoi ne vous lanceriez-vous pas vous-même dans la confection et la reliure de votre propre Art journal ?

Vous pourrez vous inspirer des collections visibles à Lucinges (Haute-Savoie) dans le Manoir des livres. Ce lieu a été choisi pour exposer toute une variété de livres d'artiste, car c'est dans cette commune que s'était installé Michel Butor à partir de 1989. Et l'on doit à cet écrivain protéiforme tout un florilège de livres objets. Les inventions sont infines. Quand on chercher à écrire une forme de journal intime tourné vers l'artistique, il peut être opportun de regarder ce qui a pu se faire en termes d'associations entre l'écriture et l'illustration, entre différents supports, différentes formes et couleurs.

Crédits illustration Pexels CC 0