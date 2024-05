On the road : partir sur la route à travers les livres

Quand on pense récit de voyage et voiture, on a immédiatement en tête les aventures de Nicolas Bouvier et Thierry Vernet, partis pour l’Inde à bord de leur petite Fiat Topolino. Le résultat fut à la démesure de leurs ambitions, L’Usage du monde étant aujourd’hui considéré comme un ouvrage presque mythique. Nicolas Bouvier raconte par le menu, dans une langue ciselée, leurs mésaventures à travers la Yougoslavie, la Turquie, l’Iran, le Pakistan, et, enfin, l’Afghanistan. Dans des pays certainement impossibles à travers aujourd'hui, et certainement pas en Fiat Topolino...

Publié en 1963 tout d’abord à compte d’auteur, L’Usage du monde revient sur les mois passés sur les routes de juin 1953 à décembre 1954. La voiture choisie par les deux compères, une toute petite voiture en réalité, n’était pas forcément taillée pour de telles aventures, et cela fait partie du jeu, et cause bien des déboires aux deux amis qui, emportés par la fougue de la jeunesse, ne se laissent pas démoraliser pour autant. Et réparent ou font réparer la petite voiture tout au long du chemin.

Se nourrir des récits de voyage :

Mais quand il nous vient à l’esprit le voyage et la voiture, c’est aussi à Jack Kerouac que l’on pense, avec une publication presque contemporaine de celle de Nicolas Bouvier. On the road (Sur la route en français) parait pour la première fois aux Etats-Unis en 1957, avec une traduction en français en 1960. C’est là un autre monument de la littérature du voyage, et plus particulièrement un titre emblématique de la Beat Generation.

On y suit les aventures de Sal Paradise et Dean Moriarty notamment, mais la galerie des personnages est très vaste, comme autant de paysages traversés dans des espaces sociaux très différents. On découvre ainsi l’Amérique des années 50 au fil des voyages en car et des aventures en autostop. On peut aussi aller redécouvrir Kerouac à travers une de ses oeuvres moins connues en France, à savoir Les Anges de la Désolation, ouvrage réédité à l'occasion du centenaire de la naisse de l'écrivain en 2022.

Qui veut voyager loin, prépare sa monture :

En plus de bien préparer votre voiture, pour faire un bon voyage, il faut certainement emmener avec soi au moins ces deux titres et écouter quelques-uns des meilleurs podcasts proposés par France Culture autour de cette thématique. Ainsi de la série « Carnet de voyage » (2017) en quatre épisodes. Et, comme disait Nicolas Bouvier, « Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait. » Ou, pour citer Baudelaire, « Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent / Pour partir » !

Si vous voulez vous lancer dans un voyage au long cours, ce qui peut être une expérience exaltante, pleine d'anticipation et d'aventure, il vaut mieux ménager sa monture. Et, pour commencer, faire un diagnostic de l’état du véhicule très méticuleux. Des contrôles de routine aux préparations spécialisées, Voici un guide complet pour préparer votre voiture au voyage de votre vie.

Contrôles d'entretien de routine :

Commencez par programmer un contrôle d'entretien de routine avec un mécanicien qualifié. Il s'agit d'inspecter le moteur, les freins, les pneus, les feux et les niveaux de liquide. Effectuez les réparations ou les remplacements nécessaires afin d'éviter les pannes imprévues pendant votre voyage.

Vérifiez la pression des pneus et la profondeur de la bande de roulement pour vous assurer qu'elles se situent dans les limites recommandées. Pensez à permuter les pneus si nécessaire pour favoriser une usure régulière et maximiser leur durée de vie. N'oubliez pas d'inspecter la roue de secours et de vous assurer qu'elle est correctement gonflée.

Niveaux de liquide et batterie :

Vérifier le niveau des fluides essentiels tels que l'huile moteur, le liquide de transmission, le liquide de refroidissement, le liquide de frein et le liquide lave-glace. Faites l'appoint des liquides qui sont bas et remplacez-les si nécessaire. Des niveaux de liquide corrects sont essentiels pour assurer des performances et une sécurité optimales du véhicule.

Testez la batterie pour vous assurer qu'elle tient la charge et qu'elle fonctionne correctement. Le froid et les longues périodes d'inactivité peuvent affecter les performances de la batterie, il est donc essentiel de vérifier son état avant un long voyage. Envisagez de remplacer une batterie ancienne ou faible pour éviter les pannes inattendues sur la route.

Inspection des freins et de l’alternateur :

Inspecter les plaquettes de frein et les rotors, et le liquide de frein pour détecter tout signe d'usure ou de fuite. Le bon fonctionnement des freins est essentiel à la sécurité de la conduite, en particulier lors de longs trajets sur des routes à l'état variable.

L'alternateur est l'un des composants souvent négligés et pourtant essentiels d'un véhicule selon piecesauto24.com à propos de l'alternateur. L'alternateur est chargé de charger la batterie et d'alimenter les systèmes électriques lorsque le moteur tourne. Un alternateur défectueux peut entraîner des pannes de courant et vous laisser en panne sur le bord de la route. Demandez à un mécanicien professionnel d'inspecter l'état de l'alternateur et de le remplacer si nécessaire afin de garantir une alimentation électrique ininterrompue pendant votre voyage.

Système de refroidissement et système électrique :

Vérifier le niveau du radiateur et du liquide de refroidissement pour éviter toute surchauffe, surtout lorsqu'il fait chaud ou que la circulation est dense. Inspecter les tuyaux et les courroies pour détecter tout signe d'usure ou de fuite, car ils peuvent entraîner une perte de liquide de refroidissement et endommager le moteur.

Inspectez les feux, y compris les phares, les feux arrière, les clignotants et les feux de freinage, pour s'assurer qu'ils fonctionnent tous correctement. Remplacez les ampoules grillées et vérifiez que le câblage n'est pas endommagé. Un système électrique fonctionnant correctement est essentiel pour la visibilité et la sécurité, en particulier pendant la conduite de nuit.

Kit d'urgence, navigation et communication :

Préparez une trousse d'urgence contenant des éléments essentiels tels qu'une lampe de poche, des fournitures de premiers secours, des câbles de démarrage, des fusées éclairantes de bord de route et une trousse à outils de base. Pensez également à emporter de l'eau, des en-cas et des couvertures en cas de retard ou d'urgence.

Assurez-vous que votre système de navigation GPS est à jour et fonctionne correctement. Emportez un téléphone portable chargé et envisagez d'investir dans un chargeur portable ou une banque d'énergie en cas d'utilisation prolongée. Familiarisez-vous avec votre itinéraire et munissez-vous de cartes ou d'indications alternatives en cas de perte de signal GPS.

Pour des conseils plus détaillés sur la préparation de votre voiture pour un voyage, donc mobilitemutuelle.fr sur la préparation voiture pour les longs trajets fournit des ressources étendues et des conseils d'experts qui peuvent s'avérer inestimables.

En procédant à ces vérifications et préparations essentielles, vous pouvez vous assurer que votre voiture est prête pour un voyage de longue durée. En prêtant attention à des détails tels que le fonctionnement de l’alternateur, cela permet d'éviter les pannes de courant inattendues et de garantir un voyage en douceur et agréable. N'oubliez pas qu'une bonne préparation est la clé d'une aventure réussie et sans stress sur la route. Bon voyage et on attend avec impatience la publication d’un livre à votre retour !

