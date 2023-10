Top 5 des thèmes les plus intéressants à lire

Religion

Pour ceux qui sont fascinés par les croyances et la foi, pourquoi ne pas se tourner vers les

livres sur la religion et la spiritualité ? Actuellement, de nombreux lecteurs et lectrices

s’intéressent davantage à ce thème.

D’un côté, certains auteurs choisissent d’écrire à propos de leur vécu. Autrement dit, l’auteur

récite dans son ouvrage son expérience et ses sentiments grâce à la religion. C’est d’ailleurs le

cas de Tibert Mavoungou dans son ouvrage Création, Miséricorde et Justice Divine.

D’un autre côté, il y en a des auteurs qui abordent le sujet de la religion et de la spiritualité

d’une manière plus critique. À vous de choisir ensuite quel type de livre sur la religion vous

ressemble le plus.

Casino

Oui, le casino dispose également ses classiques dans l’univers de la littérature. De plus, ce

thème est de plus en plus populaire pour les lecteurs. Les passionnés de jeux de hasard

peuvent ainsi déguster divers ouvrages centrés sur le casino, aussi bien à travers des livres à

vocation documentaire, voire même des récits humoristiques.

Des récits comme Le jeu de Molly retracent l’histoire d’une célébrité dans l’univers de jeux de

hasard. Les passionnés d’histoire pourront ainsi savourer pleinement ce genre de ligne à

travers les lignes. Toutefois, il ne s’agit pas du seul avantage à tirer des livres sur le casino.

En effet, ces livres comportent également des astuces et des techniques de jeu efficaces sur

les jeux de hasard. Les lecteurs peuvent ensuite les utiliser lors des sessions de jeu sur des

casinos en ligne fiables et régulés. En effet, seuls quelques casinos sont autorisés en France

: selon la loi sur la libéralisation et la régularisation des jeux d’argent en ligne du 13 mai 2010,

des jeux tels que les machines à sous, dont l’issue est totalement imprévisible ne sont pas

autorisés en ligne (source : https://actufinance.fr/jeux-argent/meilleur-casino-en-ligne/).

Surnaturel

Le surnaturel est un sujet qui fascine aussi bien les auteurs que les lecteurs. Ainsi, si vous êtes

à la recherche de frisson, vous pouvez vous tourner vers des livres portés sur le thème du

surnaturel.

De manière générale, le thème du surnaturel ouvre une porte où l’imaginaire devient réel. À

travers ce thème, les passionnés de lecture recherchent des sensations fortes et du suspense.

Si vous êtes l’un d’entre eux, vous trouverez intéressant de lire les ouvrages les plus

populaires, comme L’ombre du vent, écrit par Carlos Ruiz Zafón. La Porte des enfers, un

roman de Laurent Gaudé, fait également partie des éditions les plus sensationnelles.

Amour

En amont, l’amour fait certainement partie des thèmes les plus populaires dans la littérature.

De nombreux auteurs ont l’amour comme sujet de prédilection. C’est pourquoi le monde de la

littérature regorge aujourd’hui de livres d’amour sous différentes formes.

Dans cette catégorie, plusieurs auteurs choisissent de pondre des romances mettant en avant

des histoires d’amour passionnantes. De toutes les histoires d’amour, les passionnés de

roman ont déjà tous lu Roméo et Juliette de Shakespeare.

Dans de nombreux autres cas, divers auteurs choisissent d’aborder le sujet d’une autre

manière. Ils adoptent ainsi d’autres styles à travers des poésies ou des recueils de textes.

Policier

Les livres portant sur le thème policier, ou polar, peuvent également intéresser du monde. Les

fans de détails, de suspens et d’enquêtes seront satisfaits de ce genre de livre. Il est toujours

passionnant de suivre le déroulement d’une recherche méthodique de preuves afin d’identifier

le coupable.

Dans le thème policier, les lecteurs ont le choix sur différents types de romans. Les romans

policiers regroupent notamment le roman noir, le roman à suspense, mais également le thriller.

Il faut également noter qu’il existe des romans policiers de science-fiction qui attirent l’attention

de nombreux lecteurs.

En bref, dans le monde de la littérature, certains thèmes captivent les lecteurs grâce à leur

universalité et leur richesse. L’amour, sujet intemporel, la religion et des thèmes de plus en plus

en vogue comme le casino, chacun de ces thèmes offre une aventure littéraire unique. À vous

de choisir le thème qui vous transportera dans un monde fascinant et inexploré.

Crédits illustration Pexels CC 0