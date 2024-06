Des guides pratiques sur le récupérateur d'eau de pluie

S'engager activement dans les défis liés à l'eau : la récupération

Les différents ouvrages sur l'eau nous font comprendre que cette ressource devient rare. Le livre L'eau dans le monde (Éditions Eyrolles, 2021) nous explique les différents enjeux concernant l'eau. Il s'adresse aux professionnels, aux étudiants et à toute personne souhaitant pousser leur réflexion sur les défis de l'or bleu. Comprendre les enjeux est une chose, mais agir en est une autre. La récupération d'eau de pluie est un comportement écologique à adopter.

Un récupérateur d'eau de pluie peut s'installer dans un petit jardin ou dans une grande cour. Vous pourrez trouver une cuve correspondant à votre espace extérieur, par exemple, sur le catalogue https://gammvert.fr. Pensez bien à la surface que prendra la cuve à eau de pluie sur votre terrain ! Vérifiez les dimensions du produit avant l'achat et prenez les mesures pour savoir où l'installer.

Guides pratiques sur les récupérateurs d'eau de pluie

De nombreux auteurs nous transmettent leurs connaissances sur les techniques de collecte d'eau. Bernard Gonthiez répond à plusieurs questions dans son guide pratique Récupérer et utiliser l'eau de pluie publié par les éditions Eyrolles.

Cet ouvrage nous éclaire sur l'utilisation de l'eau récupérée. L'auteur explique aussi le choix du matériel et son installation. La contenance du réservoir est un point à déterminer. Plusieurs facteurs conditionnent le choix de la cuve dont la surface de l'espace extérieur, vos besoins en eau et la pluviométrie. Pour arroser un petit jardin, un contenant de 300 l peut suffire. Un réservoir de 1000 l couvre vos besoins si vous possédez une grande cour ou pour un usage plus élaboré dans l'habitat. Dans les régions humides, un petit récupérateur convient. Dans les zones sèches, un grand réservoir conserve l'eau pour une longue période.

Quel type de récupérateur d'eau choisir ?



Il existe de nombreux modèles de récupérateurs d'eau. Brigitte Vu nous montre plus de détails dans son ouvrage Récupérer les eaux de pluie (éditions Eyrolles). Elle informe sur les différents systèmes, de la cuve extérieure au système enterré plus complexe. La qualité, le prix et le design sont aussi à tenir compte dans l'achat d'un récupérateur d'eau de pluie.

Des cuves extérieures de différents aspects sont disponibles sur le marché. Elles peuvent se dissimuler parfaitement avec le décor extérieur, avec des plantes ou un coffrage. Certaines, comme les jarres géantes, peuvent embellir un jardin en plus de leur fonctionnalité. Pour les amateurs du DIY, certains modèles peuvent se peindre de la couleur que vous souhaitez.

Le récupérateur d'eau à enterrer

La cuve enterrée est discrète. Son installation est plus complexe et vous devrez faire appel à un professionnel. Ce dernier doit faire un travail de terrassement pour enterrer la cuve. Elle peut être reliée au réseau d'eau de votre maison. Si vous reliez votre cuve au réseau d'eau de votre domicile, vous devez aussi faire une déclaration d'usage à la mairie.

L'utilisation de cette eau est réglementée comme le précise Bernard Gonthiez dans son livre. Elle est utilisable à votre convenance en extérieur. À l'intérieur de la maison, elle peut servir à remplir la chasse d'eau. Elle sert à laver le sol ou à laver le linge si vous utilisez un dispositif de traitement des eaux

L'eau dans le jardin

Les éditions MultiMondes ont sorti Guide de l'eau au jardin coécrit par Lili Michaud et Édith Smeesters. Cet ouvrage démystifie le lien entre l'eau et les plantes. Il nous dévoile des méthodes pour réduire les besoins en eau des plantes. Les auteurs y abordent aussi l'achat, la fabrication et la gestion d'un récupérateur d'eau de pluie. Les jardiniers pourront y découvrir des pratiques écologiques impactant la qualité de l'eau.

Quel récupérateur d'eau de pluie selon votre budget ?

Brigitte Vu aborde dans son ouvrage la question du rapport qualité/prix des équipements. Il existe des récupérateurs d'eau de pluie à tous les prix. Leur coût varie selon la contenance de la cuve, la matière utilisée, le design du produit, le type de récupérateur choisi. La cuve enterrée a un coût plus élevé que les autres solutions de récupération.

Le prix des travaux doit être ajouté à celui de la cuve. Ce système nécessite un terrassement avec un engin de chantier et le recours à un professionnel. Une fouille doit être creusée et du gravier installé sur le fond. Puis, le raccordement au réseau domestique est à réaliser.

Un récupérateur d'eau de pluie est une solution économique et écologique. Il permet de réduire votre consommation d'eau et d'utiliser une eau saine pour arroser votre jardin.

Crédits illustration Pexels CC 0