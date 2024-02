Quand les maisons de jeu du Palais-Royal devenaient des scènes littéraires

Les casinos, bien plus que de simples lieux de divertissement, sont devenus des toiles de fond inspirantes pour de nombreux auteurs et écrivains. Cette fusion entre les mots et le jeu révèle des facettes fascinantes de la nature humaine, de ses désirs les plus profonds à ses luttes intérieures les plus complexes.

La fièvre du jeu dans La Peau de chagrin

On a forcément en mémoire les premières pages de La Peau de chagrin de Balzac. On découvre le personnage principal, Raphaël de Valentin, qui est au bord du gouffre. Voulant tenter sa dernière chance, dans le célèbre incipit, il pénètre dans ce qui est désigné par le narrateur comme un « tripot ». Balzac se montre volontiers ironique, en parlant de la loi qui permet alors l’ouverture des « maisons de jeu », comme on les appelait alors. C’est donc « la loi qui protège une passion essentiellement imposable ». Pas de mystère donc, si l’Etat permet l’activité, c’est qu’il est immédiatement intéressé par les profits qu’il peut généreusement taxer. C’est d’ailleurs toujours bien le cas. En effet, en France, les 196 établissements physiques sont soumis à des taxes spécifiques qui ne touchent pas les autres entreprises. Les communes se servent également, ce qui peut parfois constituer une part importante de leurs revenus.

Pour Raphaël de Valentin, malheureusement, la chance tourne court. En effet, venu dans ce lieu au luxe feutré jouer sa dernière pièce d’or, il en ressortira sans plus un seul centime. Mais cela donne surtout l’occasion à Balzac de sublimer la scène par des descriptions des lieux, des personnages, à la fois singuliers et typiques. Cet imaginaire a marqué jusqu'aux casinos en ligne qui jouent souvent d'une esthétique particulièrement colorée comme mentionné sur casinofiables.com qui liste des espaces de jeu numérique. Grâce à la plume talentueuse de Balzac, on se retrouve, avec réalisme, plongé dans une de ces maisons de jeu qui se trouvaient au niveau du Palais-Royal. Il faut dire qu’à ce seul nom, durant la première moitié du XIXème siècle, c'étaient les images les plus folles qui défilaient devant les yeux, avec des étincelles. La destination était incontournable pour tout voyageur de passage à Paris.

Lieu de plaisir par excellence, on trouve au Palais-Royal des salles de spectacles, avec la Comédie-Française, des restaurants et des cafés, mais aussi des boutiques. Le soir, les lieux prennent un tour plus entraînant, entre les filles de joie, et les multiples adresses dédiées au jeu. Les personnages de Balzac y ont leurs habitudes, que ce soit au 36 pour Raphaël de Valentin, ou au numéro 9 pour Rastignac. La maison la plus connue, à l’époque, était située au 113. On n’y trouvait pas moins de huit salles, avec des tables de roulettes. Dans ce lieu existait même ce qu’on appelait « la table d’or ». Les sommes jouées par les clients ne s’exprimaient qu’en or…

Mais il faut absolument aller relire les premières pages de La Peau de chagrin pour remettre les pieds dans l’histoire de ces endroits qui suscitaient déjà beaucoup de fantasmes. Ces premières pages ont de quoi, en tout cas, susciter la curiosité des lycéens, s'ils ont la chance de travailler sur cette oeuvre qui a été sélectionnée pour être au programme du bac de français.

Le jeu, inspirateur de nombreux auteurs

Les œuvres littéraires telles que Casino Royale de Ian Fleming et Le Joueur de Fiodor Dostoïevski catapultent les lecteurs dans l'atmosphère enivrante des salles de jeu, où les protagonistes se débattent avec le hasard, le pouvoir et la passion. Les casinos deviennent alors des arènes où se jouent des drames humains, où les personnages sont confrontés à leurs propres démons et à leurs désirs inassouvis.

Pourtant, la relation entre la littérature et les casinos va au-delà de la simple représentation des jeux de hasard. De nombreux écrivains ont puisé leur inspiration dans l'ambiance envoûtante des salles de jeu, capturant l'essence même de ces lieux dans leurs romans et leurs poèmes. Les casinos deviennent des métaphores de la vie elle-même, où chaque tour de roulette, chaque distribution de cartes, représente un choix, une chance à saisir ou à perdre.

Souvent même, les casinos vont jusqu’à se transformer en véritables temples de la culture, accueillant des événements littéraires, des lectures et des rencontres avec des auteurs renommés. Ces espaces deviennent des oasis pour les amateurs de livres et de jeu, où les mondes de la littérature et du divertissement se rejoignent pour offrir une expérience unique et enrichissante.

Dans cette fusion entre les livres et le jeu, une nouvelle dimension de l'art émerge, défiant les frontières entre la réalité et la fiction, entre le hasard et la destinée. Les casinos deviennent ainsi des scènes littéraires, des terrains fertiles où les écrivains explorent les profondeurs de l'âme humaine et les mystères de la chance. En parcourant les couloirs étincelants des casinos, les lecteurs peuvent désormais découvrir des histoires captivantes, où chaque coup de dé, chaque tour de table, révèle un nouveau chapitre de l'aventure humaine.

Louis-Désiré Véron et le Palais-Royal

Pour entrer de plain-pied dans les mystères des casinos de Paris dans la première moitié du XIXème siècle, rien de tel que de parcourir les Mémoires d’un bourgeois de Paris. Cet ouvrage publié en 1856 est signé Louis-Désiré Véron. Si le personnage est quelque peu oublié aujourd’hui, il fut pourtant de son temps une célébrité. A la fois journaliste et homme politique, il faut également directeur de l’Opéra de Paris, entre 1831 et 1835. On lui doit notamment la fondation de la Revue de Paris qui se rendit célèbre par la publication de romans sous la forme de feuilleton, avec la célèbre « suite au prochain numéro ».

Né en 1798, Véron raconte dans ses mémoires ses passages dans les maisons de jeu. Si l’ouvrage n’est plus édité, on peut le retrouver sur le site Gallica de la BnF. Si la plume de Véron ne vaut pas celle de Balzac, elle le retrouve cependant sur le plan du réalisme. Et quand Véron raconte ses propres souvenirs, cela sonne vrai, et l’on a l’impression d’y être.

Crédits illustration Pexels CC 0