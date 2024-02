Bibliothèque : l’art d’aménager un lieu à soi pour lire

Quand on pense bibliothèque (du grec biblion, « livre », et thêkê, « lieu de dépôt »), on a tendance tout de suite à visualiser le lieu public dans lequel on peut à la fois consulter sur place des livres et en emprunter pour les rapporter chez soi. Pourtant, ce terme recouvre aussi à la fois le meuble permettant de ranger les livres, ainsi que la pièce dédiée, dans une maison, au rangement des livres. On s’amuse souvent à proposer également à ses enfants de commencer à constituer une petite bibliothèque qui leur est personnelle au sein de leur chambre, avec la mise en place d’un petit meuble dédié.

La bibliothèque : un espace à repenser

Mais, quand le plaisir de la lecture est indissociable de l’amour du livre comme objet, il devient crucial de penser la bibliothèque comme un lieu dédié, au sein de votre appartement ou de votre maison, à la lecture. Le rêve est souvent de pouvoir à la fois mettre en place une pièce dont la raison d’être est tournée vers le livre ainsi qu’un lieu pouvant permettre de lire dans des conditions appréciables, avec un certain confort. Cela va du choix du fauteuil, même du canapé, pourquoi pas, qui occupera l’espace central de la pièce, ou qui sera placé dos à une fenêtre, la lumière naturelle venant ainsi éclairer d’autant mieux pour le lecteur chaque page du livre qu’il a entre les mains.

Le choix des meubles

Reste alors, parfois mission la plus difficile, à réfléchir aux meubles qui viendront héberger les livres. On peut faire le choix d’une mise en place sur mesure, à l’appui du travail d’un menuisier professionnel. Mais il est aussi possible de faire des choix plus audacieux, avec des matières très contemporaines, des bois aux couleurs exotiques, parfois très marquées. Il existe de nombreux sites susceptibles, par leurs images d’inspirer vos choix, en livrant aussi les tendances. On pense ainsi à Northdeco boutique de meubles en ligne qui offre différentes possibilités d’aménagement, et des meubles de style variés. Les formes, en effet, peuvent également sortir des habitudes, avec des courbes, des superpositions originales.

Un ajustement qui peut se faire original

Si, autrefois, l’agencement était souvent assez sobre, avec des étagères en bois, et des livres placés les uns à la suite des autres, sans laisser beaucoup d’espace, aujourd’hui, on pense à des possibilités plus innovantes, plus originales. On cherche à ne pas donner l’impression d’une masse étouffante dans laquelle on risque de se perdre. Cela ferait d’ailleurs peur au visiteur d’un jour. Laissons donc des espaces inoccupés, qui pourront plaire à votre chat. Ce dernier aime en effet accompagner tout lecteur dans l’espace dédié aux livres.

Une décoration soignée

Il est possible aussi d’associer aux ouvrages des petits éléments de décoration, des vases, de petites peintures. Il faut chercher à donner vie au lieu. Qu’il soit aussi le plus représentatif de ce que vous êtes en tant que lecteur. Le lieu devient ainsi inspirateur. On aura d’autant plus plaisir à s’y rendre qu’on s’y sentira véritablement chez soi. Si le mur blanc reste un indémodable, pourquoi ne pas mettre de la couleur ? Un côté peint en bleu ou en rouge donnera tout de suite une autre dimension à votre bibliothèque.

Le choix des livres et les possibilités de rangement

Il reste à aborder l’élément central : quels livres hébergera votre bibliothèque ? Cela semble relever de l’évidence. Et pourtant, cela ne va pas de soi. En tout cas, ce qui doit être interrogé, c’est la façon dont vous allez ordonnancer vos ouvrages. Certains veulent de l’ordre, avec un rangement par collection, par auteur, par genre, par format. D’autres pensent plutôt à un joyeux désordre particulièrement inspirateur. Cependant, quand on veut chercher un livre en particulier, cela devient vite bien plus compliqué.

Vous pouvez aussi aller vous promener dans les bibliothèques publiques les plus célèbres. A ce titre, la Bibliothèque nationale de France affiche sur 2023 un record de fréquentation, avec 1 450 000 personnes accueillies. Mais la France compte d'autres espaces particulièrement attractifs, parfois dans des lieux très insolites. Faire un tour déjà sur le site historique de Richelieu, à Paris, est incontournable, après les travaux de restauration qui ont restitué toute sa splendeur à cet espace.

La mise en lumière de l'espace

La mise en lumière de l’espace est aussi très importante. Et pour cause : comment lire en l’absence de lumière ? L’utilisation de la lumière naturelle est bien sûr bienvenue, mais, trop présente, elle peut aussi contribuer à jaunir et déteindre les couvertures de vos livres. Il s’agit, aussi, de penser à l’éclairage artificiel. Comment faire venir la lumière pour rendre la lecture d’autant plus aisée. A ce titre, la lumière doit venir de préférence des côtés, avec un effet légèrement surplombant par rapport à la place occupée par le lecteur.

Si vous avez la chance de pouvoir voyager, n'hésitez pas à vous rendre dans les plus belle bibliothèques du monde. On peut citer dans cette catégorie très disputée la plus ancienne bibliothèque d'Irlande, à Dublin, ou bien encore celle de la démesure à Tianjin, à une centaine de kilomètres de Pékin, construite en 2017. Elle constitue un temple de la modernité.

Crédits illustration Pexels CC 0