Football : des publications incontournables pour les fans du ballon rond

Pour les amateurs de football, il existe en réalité un très grand nombre de publications. Il est même parfois difficile de savoir où donner de la tête. On aurait envie de frapper à toutes les portes, de lancer des bouteilles à la mer. Pourtant, cela semble bien inutile. Il s’agit avant tout de se tourner vers des pages incontournables quand on apprécie tout ce qui tourne autour du ballon rond. Il est possible de se tourner vers la simplicité, en s’emparant par exemple du roman graphique signé Kylian Mbappé, paru il y a deux ans. Cet ouvrage s’est très bien vendu. Cependant, l’auteur et footballeur né en 1998 n’est-il pas un peu jeune pour signer déjà une forme d’autobiographie ? Avec des dessins signés Faro (qui officie au sein du journal L’Equipe), cet album a été directement auto-édité par Mbappé. Comme quoi, on n’est jamais mieux servi que par soi-même…

Mais quand on est amateur de foot, on pense peut-être d’abord à des légendes qui ont déjà quelques décennies d’expérience dans le milieu. C’est le cas de Zinédine Zidane qui a à peu près tout vu du football, depuis Cannes jusqu’au Real, en tant qu’entraineur cette fois. Ceux qui n’hésitent pas à se lancer dans les paris sportifs connaissent bien leurs classiques. Et, bien souvent, les résultats sportifs de tous les grands clubs n’ont aucun secret pour eux. Se tourner vers la lecture apporte alors un recul bienvenu par rapport à la fièvre de l’instant, et des matchs à rebondissements qui font montrer l’adrénaline.

Zidane, de Frédéric Hermel (2019, 288 pages, Flammarion, 19.90 €)

Le livre Zidane de Frédéric Hermel offre une plongée profonde dans la vie et la carrière du célèbre footballeur français Zinedine Zidane. Frédéric Hermel, journaliste sportif renommé, et Jean-Pierre Papin, ancien joueur de football et Ballon d'Or, ont collaboré pour dévoiler les aspects méconnus de la vie de Zidane. L'ouvrage explore les origines modestes de Zidane, sa montée fulgurante dans le monde du football, et les moments emblématiques de sa carrière, notamment la victoire de l'équipe nationale française lors de la Coupe du Monde de la FIFA en 1998. Les auteurs offrent également un regard intime sur la personnalité de Zidane, évoquant son caractère discret et sa résilience face aux défis tant sur le terrain que dans sa vie personnelle.

À travers des anecdotes captivantes et des entretiens exclusifs avec Zinedine Zidane lui-même, Frédéric Hermel présente un récit éclairant qui séduira les passionnés de football et tous ceux intéressés par le parcours exceptionnel d'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du sport français. Ce livre constitue une célébration de la vie et de l'héritage de Zidane, révélant les moments clés qui ont forgé sa légende et laissant entrevoir l'homme derrière l'icône du football.

Une histoire populaire du football, Mickaël Correia (2018, La Découverte, 416 pages, 23 €)

Une histoire populaire du football de Mickaël Correia offre une perspective unique sur le monde du football en explorant ses dimensions sociales, politiques et culturelles. Correia, journaliste et passionné de football, dévoile une histoire alternative de ce sport populaire en s'éloignant des récits conventionnels centrés sur les exploits des grandes équipes et joueurs. À travers une analyse critique, l'auteur met en lumière les enjeux sociaux et politiques qui ont marqué le développement du football, des mouvements ouvriers qui ont façonné les premiers clubs aux luttes pour l'égalité des sexes et la lutte contre le racisme dans le monde du ballon rond.

L'ouvrage de Correia propose une exploration engagée et accessible, remettant en question les stéréotypes et révélant des histoires souvent négligées dans le récit traditionnel du football. En démystifiant le sport le plus populaire au monde, "Une histoire populaire du football" élargit notre compréhension du rôle du football dans la société et offre un regard critique sur son évolution au fil des décennies. C'est un livre essentiel pour les amateurs de football qui souhaitent découvrir les aspects méconnus et parfois contestataires de cette passion partagée à l'échelle mondiale.

Chaos football club (Hugo Sport, 192 pages, 2023, 18 €)

Signé Daniel Riolo et Abdelkrim Branine, cet ouvrage revient sur les histoires secrètes du football français. Mais, c’est un éclairage plus particulier sur la situation actuelle du monde du ballon rond, et les auteurs n’y vont pas de main morte. Le paysage du football français a connu une série d'événements tumultueux, notamment des scandales à la Fédération Française de Football (FFF), la démission de Le Graët, l'affaire Pogba, le dossier Hamraoui-Diallo, le fiasco de la finale de la Ligue des Champions 2022, les controverses liées aux droits TV orchestrées par Labrune, et bien d'autres. Les thèmes sous-jacents à ces affaires, tels que la starification, la jalousie, l'individualisme, le racket, les rétrocommissions, la voyoucratie, les manipulations et le racisme, ainsi que les entourages influents, qu'ils soient des anciens agents ou de nouveaux venus aux méthodes détonnantes, les fonds de pension et les réseaux, ont pris une ampleur démesurée.

Au cœur de cette nébuleuse complexe se trouve un ensemble de protagonistes dont la présence est profondément enracinée dans le monde du football français, et c'est précisément ce que révèle "Chaos Football Club". Dans cet ouvrage, Daniel Riolo et Abdelkrim Branine conduisent une enquête approfondie, robuste et passionnante, dévoilant des révélations brûlantes qui exposent le chaos qui règne dans le football français. Les implications financières et l'influence omniprésente se révèlent dans toute leur ampleur, offrant aux lecteurs un aperçu inédit de la situation actuelle du football français.

Si vous êtes partagé entre votre amour du football et celui que vous portez à la bonne cuisine, ne vous en faites pas, il existe une solution pour vous. Les joueurs du PSG ont pensé à vous et partagent leurs recettes préférées dans un ouvrage à déguster sans modération...

Crédits illustration Pexels CC 0