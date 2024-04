Quand le livre est à l’origine de déclinaisons culturelles infinies

Les livres ont souvent été à l'origine de nombreux produits culturels emblématiques qui ont marqué l'histoire et captivé les publics du monde entier. Beaucoup des grandes histoires qui nous sont parvenues aujourd'hui ont émergé des pages d'un livre, en mettant en lumière l'influence considérable qu'ils ont eue dans différents secteurs de l'industrie et de la culture populaire.

Il suffit par exemple de penser aux personnages que l’on doit à Victor Hugo. Que ce soit à travers son roman Notre-Dame de Paris, publié en 1831, avec les désormais légendaires Esmeralda, Quasimodo, ou encore Claude Frollo et le capitaine de la garde Phoebus de Châteaupers. Mais il nous vient encore plus souvent à l’esprit les figures devenues légendaires de la fresque des Misérables publiée plus tard, en 1862. Avec Jean Valjean, les horribles Thénardier, le redoutable Javert, ou encore la pauvre Fantine, et sa fille, bien sûr, Cosette, avec son amoureux d’étudiant Marius.

Le Seigneur des Anneaux : un cercle vertueux

On peut aussi se tourner vers l'œuvre épique de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. C’est en effet l'un des exemples les plus célèbres de l'adaptation d'un livre à d'autres médias. Publié pour la première fois en 1954-1955, Le Seigneur des Anneaux est devenu un phénomène littéraire, captivant des millions de lecteurs à travers le monde avec son univers fantastique, ses personnages mémorables et son récit épique de lutte entre le bien et le mal. L'adaptation cinématographique de Peter Jackson, sortie entre 2001 et 2003, a ensuite porté l'histoire à un niveau supérieur, en capturant visuellement l'imagination des spectateurs et en élargissant encore davantage l'impact de l'œuvre de Tolkien. Cette adaptation cinématographique a également donné naissance à une multitude de produits dérivés, tels que l'industrie des casinos en ligne, les jeux vidéo, des figurines et des costumes, contribuant ainsi à consolider la place du Seigneur des Anneaux dans la culture populaire.

Il faut dire que, comme souvent, une nouvelle génération a d’abord découvert Le Seigneur des Anneaux sur grand écran, avant de s’emparer ensuite avec frénésie des livres de la saga. C’est là un effet bien connu des adaptations cinématographiques. On voit rapidement, en cas de succès, une hausse considérable des ventes de l’ouvrage qui a servi d’inspiration au réalisateur. Cela permet aussi de faire venir à la lecture un public qui, parfois, s’en était éloigné. Cinéma et littérature, c’est donc souvent une relation où tout le monde gagne. Il n’y a qu’à voir les belles réussites autour de l’adaptation des œuvres de Balzac ces dernières années. Cela a permis de remettre quelque peu au goût du jour une œuvre qui finissait par apparaître, aux yeux de certains, quelque peu poussiéreuse.

Harry Potter : un sacré sorcier au succès magique

La saga Harry Potter, écrite par J.K. Rowling, est un autre exemple de livre qui a engendré une franchise culturelle tentaculaire. Lancée en 1997 avec la publication du premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers, la série a rapidement conquis le cœur des lecteurs du monde entier avec son mélange captivant de magie, d'aventure et d'amitié.

Les livres ont ensuite été adaptés avec un succès retentissant au cinéma, avec huit films qui ont enchanté les spectateurs et élargi l'univers magique de Rowling. En plus des films, la saga Harry Potter a donné naissance à un véritable phénomène culturel, avec des parcs à thème, des jeux vidéo, des produits dérivés et même une pièce de théâtre, contribuant ainsi à maintenir l'engouement pour cet univers fantastique bien après la publication du dernier livre.

Si la parution des livres a fait la richesse de leur autrice, on peut considérer aussi, qu’en contrepartie, J.K. Rowling a rendu un fier service à la littérature jeunesse, en contribuant très efficacement à la dynamisation de ce secteur. Combien de jeunes garçons et de jeunes filles sont entrés avec plaisir dans la lecture grâce au petit sorcier ! Difficile de connaître des chiffres, mais les effets produits ont été considérables. Autant d’adultes aujourd’hui qui aiment lire, et pas seulement des livres signés J.K. Rowling ! Il faut dire que cette dernière se retrouve souvent attaquée ces derniers temps.

Les Misérables : des adaptations aussi riches de variées

Les Misérables, le célèbre roman de Victor Hugo publié en 1862, est un exemple classique de livre qui a inspiré une multitude d'adaptations dans d'autres médias. L'histoire de Jean Valjean, de Cosette et de l'inspecteur Javert a été adaptée dans de nombreuses pièces de théâtre, opéras, films et séries télévisées à travers les décennies. Cependant, l'une des adaptations les plus célèbres est la comédie musicale de Claude-Michel Schönberg et Alain Boublil, qui a fait ses débuts à Londres en 1985 et a depuis été jouée dans le monde entier, remportant de nombreux prix prestigieux et captivant les publics avec ses performances musicales émouvantes et son histoire poignante.

Mais on peut penser aussi à la fabuleuse réussite de l’adaptation cinématographique proposée par Robert Hossein, avec, au scénario, l’assistance de l’historien Alain Decaux. Proposée au cinéma, mais aussi dans une version plus longue à la télévision en 1985, cette version est particulièrement fidèle au roman de Victor Hugo. Et les acteurs, devenus des monuments de cinéma français, que sont Lino Ventura, Jean Carmet et Michel Bouquet ont campé des personnages qui sont souvent devenus légendaires sous leurs traits pour des millions de spectateurs.

Sherlock Holmes : « élémentaire mon cher Watson »

Les aventures de Sherlock Holmes ont été créées par Sir Arthur Conan Doyle à la fin du XIXe siècle. Les histoires du célèbre détective privé et de son fidèle compagnon, le Dr Watson, ont été adaptées dans de nombreux films, séries télévisées, pièces de théâtre, jeux vidéo et bandes dessinées. L'ingéniosité de Sherlock Holmes, sa capacité à résoudre les énigmes les plus complexes et son personnage charismatique ont fait de lui l'un des personnages les plus emblématiques de la littérature mondiale, et continuent à inspirer de nouvelles interprétations et adaptations à ce jour.

Qu’on pense à la réplique « élémentaire mon cher Watson » que l’on aime à utiliser pour marquer le caractère pertinent d’une bonne démonstration, tout en se plaçant quelque peu dans une position de supériorité par rapport à son interlocuteur. Mais, là aussi les ouvrages de Conan Doyle n’en finissent pas d’inspirer les réalisateurs, avec un nombre presque infini d’adaptations depuis le début du XXe siècle, dans des styles aussi bien sérieux que parodiques. On retrouve d’ailleurs sur Netflix une nouvelle déclinaison des aventures de Sherlock Holmes sous le titre Les Irréguliers de Baker Street. Cette série britannique se décline en huit épisodes, avec la mise en scène de crimes qui paraissent tous plus surnaturels les uns que les autres.

