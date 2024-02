À la poursuite du jeu dans la littérature classique

Si le cinéma s’est intéressé au monde parfois interlope du jeu, la sphère littéraire n’est pas en reste. Ainsi, le jeu traverse l’histoire de la littérature. Alors voici quelques œuvres classiques qui dépeignent le jeu sous toutes ses coutures.

Le Joueur – Fiodor Dostoïevski

Il existe autant de bonnes raisons de lire Dostoïevski que de lecteurs. Le Joueur ne fait pas exception à cette règle. Paru la même année que Crime et Châtiment, ce court roman n’en a certes pas la maestria glaçante, non plus que la profondeur philosophique des Frères Karamazov. Alexeï Ivanovitch n’a pas non plus l’étoffe d’un Raskolnikov, dont la noirceur et l’ambition tout en nuances psychologiques ont marqué des générations d’auteurs et de lecteurs.

Cependant, cette œuvre dictée des suites du pari fou imposé à l’auteur par un éditeur véreux, s’avère d’une densité rare. La trame du Joueur se déroule dans la ville d’eau fictive de Roulettenberg, dont le casino attire les touristes en villégiature. Jeune précepteur désargenté, Alexeï Ivanovitch se prend au jeu à mesure qu’il s’éprend d’une jeune fille elle-même habituée des tables de roulette.

Si ce joueur compulsif semble si réaliste, c’est que Dostoïevski s’est inspiré de sa propre fièvre du jeu pour dresser un tableau cynique mais lucide d’une passion irrépressible. Ce récit aux accents autobiographiques occupe donc une place à part dans l’œuvre d’un explorateur infatigable de l’âme humaine.

La Dame de Pique – Alexandre Pouchkine

Notre voyage littéraire se poursuit en Russie, où nous retrouvons Fiodor Dostoïevski en fervent admirateur de cet ouvrage iconoclaste. La Dame de Pique est une nouvelle composée par le Père de la littérature russe, Alexandre Pouchkine.

Cet écrit fantastique met en scène Anna Fedotovna, qui acquiert les secrets d’une stratégie ô combien lucrative au jeu de Pharaon, passe-temps favori de la cour versaillaise. C’est aux côtés du comte de Saint-Germain, lui-même héros d’un récent jeu vidéo indépendant contant les tribulations d’un tricheur en herbe dans la France des Lumières, que cette comtesse s’initie à une martingale gagnante à tous les coups. Hermann, un jeune officier allemand, finit par percer à jour cette formule secrète.

Bien mal avisé, pourtant, il abat la dame de pique après une série de victoires. Est-ce là la seule erreur qu’il a commise ? Qu’en est-il de la véritable nature de la comtesse, au pouvoir si mystérieux qu’il en paraît surnaturel ? Pouchkine ne ferme la porte à aucune interprétation, asseyant la postérité d’une œuvre aux multiples adaptations cinématographiques comme théâtrales.

Casino Royale – Ian Fleming

Premier roman d’espionnage signé de la plume d’Ian Fleming, Casino Royale marque les débuts du plus célèbre agent secret de la planète. La thématique du jeu de casino s’insinue au cœur de l’intrigue, car James Bond se voit dépêché en Normandie, où le redoutable agent soviétique Le Chiffre cherche à se refaire au casino de Royale-les-Eaux. Pour l’en empêcher, l’agent 007 n’a d’autre choix que de jouer sur son terrain. Une partie de baccara sous haute tension oppose donc les deux hommes, immortalisée au cinéma par un face à face d’anthologie entre Daniel Craig et Mads Mikkelsen.

Le réalisateur du film éponyme, Martin Campbell, a toutefois décidé de s’écarter du roman originel pour substituer le poker au baccara, empruntant à des classiques hollywoodiens tels que Cincinnati Kid. Cette séquence devenue légendaire a contribué à coup sûr à remettre le poker sur le devant de la scène, donnant envie à de nombreux cinéphiles de se lancer à leur tour.

Le jeu de hasard constitue un thème fascinant, qui a questionné quantité d’auteurs classiques. Des écrivains contemporains comme Michael Connelly et Christine Montalbetti puisent également à cette source pour interroger les notions de destinée et de hasard, voire tisser de prenantes intrigues policières.

Crédit : Unsplash