Des livres pour guider l’investissement dans les produits financiers

Malgré un regain d’intérêt depuis la crise du Covid en 2020, les marchés financiers continuent d’impressionner les Français, et beaucoup préfèrent passer leur chemin, préférant des investissements peut-être moins rentables, mais bien plus sûrs. C’est sans doute une des raisons qui expliquent le faible nombre d’actionnaires individuels dans l’Hexagone. Quand on sait que des dividendes records ont été versés en 2024, notamment par les grandes entreprises françaises, c’est dommage de passer à côté d’un tel gâteau. Entre 2017 et 2023, les dividendes ont connu une hausse de 31 %, ce qui est loin d’être négligeable.

On compte aujourd’hui moins de quatre millions d’actionnaires en France. C’est très loin du pic connu au cours des années 2000, avec un engouement qui avait fait porter le total à six millions. Il faut dire que la crise amorcée en 2007, et qui s’est poursuivie ensuite sur plusieurs années, a calmé les ardeurs des plus optimistes. Beaucoup ont aussi en tête le massacre de nombreuses valeurs durant l’éclatement de la bulle Internet au tournant des années 1990 et 2000.

Si l’on regarde du côté des Etats-Unis, la pratique de l’actionnariat est bien plus répandue. Selon une enquête de la Fereral Reserve, 55 % des ménages possèdent des actions, soit de manière directe, soit sous la forme de fonds communs de placement. Il faut dire que le fonctionnement des retraites, principalement par capitalisation, est pour beaucoup dans cet attrait pour les marchés financiers. Il existe aujourd’hui de nombreuses plateformes qui propose de guider l’investissement sur les valeurs. C'est le cas avec immidiatevortex.io quand on souhaite intervenir aussi sur la totalité des instruments financiers qui sont accessibles aux particuliers. Il faut dire qu’avec la hausse impressionnante du Bitcoin ces derniers mois, un regain d’intérêt se fait jour pour l’investissement directement en ligne.

La Bourse pour les nuls (500 pages, 2020, 24.95 €)

Cette cinquième édition propose une découverte des marchés financiers très instructive. Il apparaît en effet assez impensable de se lancer sans avoir étudié de façon approfondie les particularités de la bourse, et de tous les produits que l’on y trouve, avec des possibilités aujourd’hui démultipliées d’intervenir selon des stratégies très optimisées.

L'un des principaux intérêts de La Bourse pour les nuls est sa capacité à rendre les concepts financiers complexes accessibles à tous, quel que soit le niveau de connaissance préalable en matière d'investissement. Les auteurs commencent par expliquer les notions de base telles que les actions, les obligations, les fonds communs de placement et les indices boursiers, avant de passer à des sujets plus avancés tels que l'analyse technique, l'analyse fondamentale et la diversification de portefeuille.

Par ailleurs, ce livre offre une approche pratique de l'investissement en bourse en fournissant des conseils pratiques et des exemples concrets pour aider les lecteurs à prendre des décisions éclairées en matière d'investissement. Les auteurs mettent également en garde contre les pièges courants à éviter et fournissent des stratégies pour minimiser les risques tout en maximisant les rendements potentiels. En entrant sur les marchés financiers, vous pourrez notamment investir dans l'Encyclopaedia Britannica qui va faire son entrée en bourse.

Le guide d’exercices sur les chandeliers japonais (Valor, 276 pages, 2008, 42 €)

Quand on commence à s’intéresser de près aux marchés financiers, une entrée possible, c’est l’analyse technique, et plus particulièrement graphique, avec toutes les théories qui étudient les chandeliers japonais. Depuis de nombreuses années, Steve Nison est considéré comme un des plus grands experts en la matière. On peut d’ailleurs également se procurer son ouvrage plus ancien, mais qui est une base nécessaire, Les chandeliers japonais (1999, 52 €).

Steve Nison explique de manière claire et concise les différents types de chandeliers japonais, ainsi que leurs significations et leurs implications pour l'évolution des prix. Il détaille également les modèles de chandeliers les plus courants, tels que les étoiles du matin, les marteaux, les pendus, les marubozus, et bien d'autres, et explique comment les reconnaître sur un graphique et les interpréter correctement. Tous ces noms qui, sortis de leur contexte, paraissent complètement incongrus, n’auront bientôt plus de secrets pour vous.

Un autre intérêt majeur de cet ouvrage est sa capacité à fournir aux investisseurs une méthode systématique pour analyser les mouvements des prix et identifier les opportunités de trading. En comprenant les schémas de chandeliers japonais et en les appliquant à l'analyse graphique, les investisseurs peuvent mieux anticiper les mouvements futurs du marché et prendre des décisions plus éclairées quant à l'achat, la vente ou le maintien de leurs positions.

Guide pour investir (22.95 €, Un monde différent, 2015, 528 pages)

Signé par Robert T. Kiyosaki, auteur du best-seller Père riche, père pauvre !, cet ouvrage sous-titré « Tout ce qu’il faut savoir sur les investissements des gens riches que ne font pas les gens pauvres et de la classe moyenne », est des plus instructifs. Il vous évitera de tomber dans de nombreux écueils. En effet, les conseils proposés par cet entrepreneur américain spécialisé dans le développement personnel né en 1947 sont une véritable mine d’or.

En effet, Robert T. Kiyosaki insiste sur l'importance de développer une mentalité d'investisseur et de maîtriser les concepts clés tels que l'actif, le passif, le cash-flow et la valeur nette. En fournissant une base solide de connaissances financières, l'auteur permet aux lecteurs de prendre des décisions d'investissement plus éclairées et de créer une stratégie financière personnelle alignée sur leurs objectifs à long terme.

Un autre intérêt majeur de cet ouvrage est son approche holistique de l'investissement, qui englobe diverses classes d'actifs telles que l'immobilier, les actions, les obligations, les matières premières et les entreprises. Plutôt que de se concentrer exclusivement sur un seul type d'investissement, Robert T. Kiyosaki encourage les lecteurs à diversifier leurs portefeuilles et à explorer différentes opportunités d'investissement pour maximiser leur rendement tout en réduisant les risques.

Si l’on souhaite expérimenter, dans un premier temps, différentes stratégies, avant de passer véritablement à l’action, il est vivement conseillé de procéder par le suivi d’un portefeuille virtuel. On peut ainsi facilement voir si les techniques que l’on a à l’esprit sont susceptibles de fonctionner. Toutes les interfaces françaises de trading proposent gratuitement ce type de service, que ce soit Boursorama, Bourse Direct, Fortuneo, ou même le Crédit Agricole et la Société Générale.

Crédits illustration Pexels CC 0