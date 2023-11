Les grands sportifs suisses à découvrir par les livres

La Suisse, un petit pays de près de 9 millions d’habitants pour 41 291 kilomètres carrés, rayonne non pas seulement par ses banques, mais également par le talent de ces grands sportifs, ces derniers relevant des exploits partout à travers le monde, depuis de nombreuses décennies. Traversée par de multiples montagnes agrémentées de stations qui font partie des plus belles au monde, la Suisse a vu naître sur ses terres beaucoup de champions dans les disciplines liées au ski.

On peut citer Dario Cologna, qui brille en ski de fond, Vreni Schneider, qui aligne l’un des plus beaux palmarès du ski féminin, Pirmin Zurbriggen, l’un des skieurs les plus complets, ou encore Simon Ammann, un talentueux sauteur à ski. Mais les noms qui ont acquis une portée véritablement internationale, et qui font régulièrement l'objet de paris sportifs Suisse, sont davantage liés au monde du tennis, avec Roger Federer, Stanislas Wawrinka et Martina Hingis, ainsi qu’à celui du cyclisme, avec Fabian Cancellara et Tony Rominger.

Ainsi, il apparait, à l’écoute de ces noms que l'univers du sport professionnel suisse est diversifié et dynamique, couvrant un large éventail de disciplines, du football au hockey sur glace, en passant par le ski alpin et le tennis. Le football occupe une place prépondérante dans le paysage sportif suisse, avec la Swiss Super League en tant que championnat de premier plan. Des clubs emblématiques tels que le FC Bâle ont connu un succès considérable à la fois sur la scène nationale et européenne, attirant l'attention des amateurs de football à travers le monde. La qualification de l'équipe suisse pour l'Euro 2024 soutient fortement cette reconnaissance internationale. De son côté, le hockey sur glace est une autre discipline majeure en Suisse, avec la National League qui compte parmi les ligues professionnelles les plus compétitives d'Europe.

Les sports d'hiver jouent également un rôle significatif, reflétant les conditions naturelles propices à ces activités en Suisse. Le ski alpin, le snowboard et le saut à ski sont des disciplines populaires, avec des athlètes suisses excellant régulièrement aux Jeux olympiques d'hiver et aux Championnats du monde. Le tennis suisse est marqué par la présence de légendes telles que Roger Federer et Martina Hingis, qui ont dominé la scène mondiale pendant de nombreuses années.

En termes d'organisation et de soutien, la Suisse possède des infrastructures sportives modernes et des installations de pointe, ce qui en fait un lieu attrayant pour les événements sportifs internationaux. Le pays a également une tradition d'accueil d'événements prestigieux, tels que le Geneva Open en tennis ou les compétitions de ski alpin à Saint-Moritz. L'univers du sport professionnel suisse est ainsi caractérisé par son excellence dans plusieurs disciplines, son engagement envers l'organisation d'événements sportifs de haut niveau et la passion constante des Suisses pour une variété de sports. Voici quelques ouvrages pour mieux découvrir les grands noms du sport de haut niveau en Suisse :

Roger Federer (Flammarion, 592 pages, 2022, 24 €)

Signé Christopher Clarey, journaliste sportif américain travaillant notamment pour le New York Times, cette biographie du plus grand joueur de tennis suisse rend compte de la trajectoire exceptionnelle de celui qui a passé son temps à en enchaîner les victoires. Roger Federer incarne une icône incontestable du monde du tennis. Son impressionnant palmarès, ses records et son état d'esprit tant sur le court qu’en dehors en font un modèle admiré par une génération mondiale de passionnés. Son style de jeu gracieux et subtil a redéfini les normes du tennis, lui attribuant fréquemment des comparaisons flatteuses avec un danseur classique ou un maestro. Au-delà de cette perfection apparente, Federer se révèle être un maître de la maîtrise de soi, un exemple éclatant de sportivité et de fair-play. Ces qualités ont émergé victorieusement au cours de sa jeunesse agitée et colérique, montrant une transformation remarquable.

Le journaliste Christopher Clarey a suivi les traces de Federer à travers diverses destinations, de Johannesburg à Dubaï en passant par Londres, New York, Melbourne et Paris, ainsi qu'à bord d'un jet privé survolant le désert californien, ou encore sur la terrasse d'un grand hôtel offrant une vue imprenable sur le lac de Zurich. Au fil de plus de vingt années, Clarey a recueilli des entretiens exclusifs avec Federer, ainsi qu'avec des membres de son équipe, ses proches et ses rivaux notables tels que Nadal, Djokovic, Sampras, Safin et Roddick. Dans cette biographie de référence, Clarey présente un récit intime, explorant les éléments clés ayant propulsé ce jeune joueur de tennis suisse prometteur au statut de sportif le plus vénéré de la planète.

Fabian Cancellara (2017, 192 pages, Bloomsbury Sport, 47.10 €)

Malheureusement pour cette biographie autorisée par Fabian Cancellara, aucune traduction en français n’est à ce jour disponible. Il faut se contenter de l’édition originale en anglais. Le célèbre cycliste, dont le père est italien et la mère bernoise, a remporté de très nombreuses victoires, avec deux titres de champion olympique, ainsi que quatre de champion du monde.

Dans cet ouvrage signé Marco Pastonesi et Guy Van den Langenbergh, Fabian Cancellara est amené à commenter directement ses propres exploits sportifs. Ce livre est par ailleurs richement illustré, ce qui ne gâche rien à l’affaire, pour ceux qui seront un peu moins à l’aise avec le texte en anglais. En 2016, sa dernière année en tant que cycliste professionnel, il a remporté l'or dans l'épreuve individuelle du contre-la-montre aux Jeux olympiques, et le Tour de France a été dévié en son honneur à travers sa ville natale en Suisse, témoignant de son statut élevé dans le cyclisme mondial. Présentant 20 moments clés de sa carrière, choisis et décrits par Fabian lui-même, ce livre est très personnel et éclairant. Il s'agit en quelque sorte du « au revoir » officiel à ses fans et de la célébration des moments clés de sa carrière exceptionnelle.

Vive le sport en Suisse (79 pages, Auzou Suisse, 23.95 €)

Terminons cette sélection avec un détour par l’univers de l’enfance. Avec Vive le sport en Suisse (accessible dès sept ans), voici un petit livre signé Sophie de Mullenhein, à mettre entre toutes les petites mains. Cela permettra aux plus petits de découvrir les grands noms du sport suisse. Mais, il s’agit d’aller bien plus loin et de pousser les enfants aussi à s’adonner très tôt à une pratique sportive.

Ils découvriront dans ce petit ouvrage les sports que l’on peut facilement pratiquer et les principales règles qu’il faut suivre dans chacun d’eux. Un éclairage est aussi apporté sur les valeurs que l’on associe à chaque sport. Pour enrichir le regard porté sur le sport, des anecdotes sur les grands sportifs et des informations sur les Jeux olympiques sont proposées au détour des différentes pages.

Ainsi, si la Suisse soutient ardemment le rayonnement de sa culture, avec un milliard de francs pour la période qui ira de 2025 à 2028, le sport n'est pas en reste dans le soft power développé par un Etat qui a plus d'une carte dans son chapeau.

Crédits illustration Pexels CC 0