Quand des bandes dessinées inspirent des machines à sous

La bande dessinée est un art qui captive des générations de lecteurs avec ses récits visuels et ses personnages emblématiques. Souvent dénommé à travers la périphrase élogieuse de « neuvième art », la bande dessinée reste un genre souvent sous-valorisée. Pourtant, c'est un univers fortement inspirateur, que l'on retrouve dans des cadres très divers. Le monde a grandi en lisant les bandes dessinées comme Spider-Man et Thor et les machines à sous de ce thème font fureur. Les fournisseurs de jeux ont inventé des machines à sous de super-héros pour casinos. On en trouve une illustration sur la plateforme Bruce Bet Suisse, avec un nom et des visuels tirés directement de célèbres comics américains.

Cependant, le regard que les adultes portent sur l’appétence des enfants et des adolescents pour les planches colorées reste non dénué de préjugés. Si on tolère ce goût chez les plus jeunes, quand ils s’y enferment étant devenus grands, on trouve rapidement qu’un but a été manqué. Autrement dit, la bande dessinée est souvent perçue comme une porte d’entrée vers des lectures plus exigeantes.

Pourtant, à l’heure où les maisons de vente aux enchères se garnissent de planches qui atteignent parfois des sommets, la situation demeure clivée. Il n’y a qu’à voir le regard jeté sur les mangas. Combien de personnalités ont déploré que l’argent donné via le pass Culture, notamment, aboutisse à l’achat de ce type de publication, et de façon parfois très majoritaire.

Si l’élite intellectuelle continue de snober en grande partie la bande dessinée, le succès du neuvième art est tel qu’il irrigue et inspire de nombreux autres domaines, parfois même plutôt inattendus.

La bande dessinée et le cinéma : une longue histoire

L'influence de la bande dessinée sur le cinéma et les dessins animés est indéniable. De nombreux films et séries animées sont directement adaptés de BD, comme Astérix et Obélix, Tintin, Batman, Spider-Man, et bien d'autres. Ces adaptations permettent aux personnages et aux histoires de la BD de prendre vie sur grand écran, offrant ainsi une nouvelle dimension aux fans et aux néophytes.

Mais l'influence de la BD ne s'arrête pas aux adaptations directes. De nombreux cinéastes et animateurs s'inspirent de l'esthétique, du rythme et de la narration de la BD pour créer des œuvres originales. On peut penser au film Sin City de Robert Rodriguez est un hommage visuel au style noir et contrasté des BD de Frank Miller. De même, les dessins animés japonais (anime) sont souvent influencés par les mangas (BD japonaises), tant au niveau des histoires que du style graphique.

Des déclinaisons ludiques multiples :

Les jeux, qu'ils soient de plateau, de cartes, vidéo ou de rôle, sont un autre domaine où la bande dessinée a une influence significative. De nombreux jeux sont directement basés sur des BD, comme Batman : Arkham Asylum ou The Walking Dead : The Game. Ces jeux permettent aux joueurs d'incarner leurs personnages de BD préférés et de vivre des aventures dans des univers familiers.

Mais là encore, l'influence de la BD va au-delà des adaptations directes. De nombreux jeux s'inspirent de l'esthétique, de la narration et des thématiques de la BD pour créer des expériences de jeu uniques. C’est le cas pour le jeu vidéo Cuphead est un hommage aux dessins animés des années 1930, mais son esthétique et ses animations sont fortement influencées par la BD. De même, de nombreux jeux de rôle sur table s'inspirent des BD pour créer des univers de jeu riches et immersifs.

Et même dans les machines à sous

Les machines à sous, ces appareils de jeu de hasard que l'on trouve dans les casinos et les salles de jeux, sont un autre domaine où la bande dessinée, et plus particulièrement les comics américains, ont une influence significative. De nombreuses machines à sous s'inspirent des personnages et des univers des comics pour offrir aux joueurs des expériences de jeu immersives et divertissantes.

Les comics américains, avec leurs super-héros emblématiques et leurs histoires épiques, sont une source d'inspiration inépuisable pour les créateurs de machines à sous. Les personnages les plus célèbres, comme Batman, Superman, Spider-Man, les X-Men et les Avengers, sont souvent mis à l'honneur dans des machines à sous qui reprennent leur esthétique, leurs symboles et leurs pouvoirs. On peut penser à la machine à sous Batman Classic TV Series de NextGen Gaming s'inspire de la série télévisée des années 1960 pour offrir aux joueurs une expérience de jeu rétro et amusante.

Mais les machines à sous s'inspirent également des comics américains pour créer des jeux originaux qui reprennent les codes et les thématiques de la bande dessinée. Ainsi, la machine à sous Jack Hammer de NetEnt s'inspire des comics noirs des années 1930 et 1940 pour offrir aux joueurs une expérience de jeu immersive et palpitante. Les graphismes, les animations et la bande-son de la machine à sous sont tous conçus pour recréer l'atmosphère des comics noirs, avec leurs détectives privés, leurs femmes fatales et leurs gangsters.

Un art qui inspire la rue :

La bande dessinée a également inspiré de nombreux artistes dans les domaines de la peinture, de la sculpture et de l'art urbain. De nombreux peintres et sculpteurs s'inspirent des personnages et des univers de la BD pour créer des œuvres d'art originales. On retrouve cette fibre inspiratrice chez le sculpteur français Richard Orlinski a créé une série de sculptures de personnages de BD emblématiques, comme Batman, Hulk et les Schtroumpfs, dans son style distinctif de Born Wild.

De même, de nombreux artistes de rue (street artists) s'inspirent de la BD pour créer des fresques murales et des graffitis qui transforment les villes en galeries d'art à ciel ouvert. C’est notamment le cas de l'artiste belge Bonom a créé une série de fresques murales géantes de personnages de BD dans les rues de Bruxelles, en hommage à la riche tradition de la BD belge.

Des inspirations plus étonnantes :

L'influence de la bande dessinée s'étend également à des domaines plus inattendus, comme la mode, la musique et même la science. De nombreux créateurs de mode s'inspirent des personnages et des univers de la BD pour créer des vêtements et des accessoires originaux. Par exemple, la marque de luxe italienne Moschino a créé une collection de vêtements et d'accessoires inspirés des personnages de BD emblématiques, comme Snoopy et les Looney Tunes.

De même, de nombreux musiciens et compositeurs s'inspirent de la BD pour créer des œuvres musicales qui rendent hommage aux personnages et aux histoires de la BD. C’est ainsi que le compositeur français Alexandre Desplat a créé la musique des films Tintin et le Secret de la Licorne et Tintin et le Temple du Soleil, qui s'inspirent des aventures de Tintin dans les BD originales.

Crédits illustration Pexels CC 0