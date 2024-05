Des livres pour tout savoir sur les fondateurs de PayPal

La saga de la réussite planétaire de l’entreprise PayPal a donné lieu à de très nombreuses publications. Beaucoup se sont centrées sur Elon Musk qui, par la suite, a acquis une notoriété considérable par ses projets entrepreneuriaux divers et variés, avec des réussites très variables. Si Tesla continue de briller, cette étoile cache de nombreuses errances et échecs.

Mais à l’origine de PayPal, on retrouve Max Levchin, Peter Thiel, Luke Nosek et Ken Howery. Baptisée au départ Confinity, cette entreprise créée en 1999, lors de la bulle Internet a pour vocation de faciliter, grâce aux possibilités du web, les transferts d’argent instantanés partout à travers la planète. En fusionnant avec l’entreprise X.com d’Elon Musk la société se rebaptisera en 2001 PayPal. La suite s’écrit avec le succès que l’on sait.

Elon Musk, candidat idéal pour les biographes

Très vite, c’est un autre géant d’Internet qui s’empare de l’étoile naissante. C’est en effet eBay qui rachète PayPal en 2002. Cependant, les deux entités se sont progressivement séparées au cours des années 2010. Aujourd’hui, l’entreprise est entrée dans la vie courante. Même les casinos acceptent de passer par PayPal, ce que démontre le site casinoenligne.ca par exemple. La vie d’Elon Musk a donné lieu à la publication de nombreux ouvrages. Mais, celui qui risque de faire date est la biographie signée par Walter Isaacson, biographe talentueux.

On lui doit notamment des ouvrages sur Kissinger, Einstein ou encore Steve Jobs. Cet ancien PDG de CNN, qui a aussi occupé les fonctions de directeur de la rédaction du Time sait de qui il parle quand il prend le stylo. L’ouvrage, publié aux éditions Fayard en France, va connaître une adaptation au cinéma, ce qui avait déjà été le sort de son livre sur Steve Job !

Mais Musk a déjà donné lieu à bon nombre de livres, signés Ross Danvers, Ashlee Vance, ou encore Pierre-Heny Smith. Après Elon Musk – l’enquête inédite, de Béatrice Mathieu, ou encore Elon Musk, l’homme qui invente notre futur, de Luc Mary, les fans pourront se tourner vers Elon Musk le bonimenteur, de Boris Manenti (éditions du Rocher, mai 2024). Il y a fort à parier que ces ouvrages ne sont pas les derniers de cette longue série. L’homme fascine tellement et fait vendre dès lors qu’on met son nom sur un objet, et, a fortiori, la couverture d’un livre.

Des fondateurs au parcours flamboyant :

Plus difficile en revanche de trouver des livres sur Max Levchin, l’un des associés fondateurs de PayPal. Cet informaticien né à Kiev en 1975 se fait beaucoup discret. Ayant travaillé plus particulièrement sur les process antifraudes dans l’entreprise, il est un des co-créateurs du test Gausebeck-Levchin, plus connu sous le nom commercial de CAPTCHA, une interface tant aimée des internautes !

A l’origine de Confinity, on retrouve également un autre profil international, Peter Thiel, né en Allemagne, mais qui a fait toute sa scolarité aux Etats-Unis. S’il est aujourd’hui le gérant d’un fonds spéculatif, il a très tôt eu du flair dans ses investissements, décelant tout le potentiel de Facebook dès ses origines. On lui doit également la création de l’entreprise de logiciels Palantir Technologies, spécialisée dans les solutions de gestion des données.

On lui doit la publication De zéro à un (proposé en France par JC Lattès, 2016). Dans cet ouvrage, le serial entrepreneur fait part de ses conseils dans la gestion et le management des start-ups. Le livre est fondé sur les cours qu’il a notamment pu donner à Standford. Destiné à tous ceux qui souhaitent monter une entreprise innovante, cet ouvrage est devenu progressivement un classique dans son domaine.

La « mafia PayPal » :

Les membres fondateurs de PayPal et d’anciens employés de la firme ont eu un tel succès par la suite dans les entreprises de nouvelles technologies qu’on en est venu à employer l’expression « mafia PayPal ». Il faut dire que parmi ces personnes, on ne compte pas moins de six membres qui sont devenus milliardaires. Finalement, Elon Musk est presque l’arbre qui cache la forêt. Par exemple, quand on s’inscrit sur le réseau professionnel LinkedIn, on ne pense pas forcément qu’il doit sa fondation à plusieurs membres de cette « mafia PayPal », dont Reid Hoffman.

Cet homme d’affaires avisé se retrouve au conseil d’administration de Confinity avant que l’entreprise ne devienne PayPal. Ce passionné de jeux de rôle, passé, comme beaucoup par la case Standford, a fait très tôt le choix de l’entrepreneuriat. On lui doit plusieurs livres, dont l’un a été traduit en français : Blitzcaling ou la croissance éclair : Quand privilégier la vitesse à l'efficacité ? (Buchet Chastel, 2022). Dans cet ouvrage particulièrement célébré, l’entrepreneur explique ce qu’il entend par le terme « blitzcaling », à savoir tout ce qui permet à une entreprise d’engendrer une croissance extrêmement rapide, afin d’écraser au plus vite la concurrence.

Les fondateurs : l'histoire de PayPal et des créations de la Silicon Valley

Un ouvrage a décidé de donner la parole à un grand nombre des personnalités qui ont contribué à faire ce qu'est encore aujourd'hui la mythique Silicon Valley. Publié sous le titre Les fondateurs : l'histoire de PayPal et des créations de la Silicon Valley, ce livre, signé Jimmy Soni (publié en français par Talent Edition, 2022), réunit un ensemble de stars de l'entrepreneuriat américain. On y retrouve notamment Amy Rowe Klement, Peter Thiel, Julie Anderson, Max Levchin, Reid Hoffman.

Jimmy Soni, journaliste américain qui fut rédacteur en chef du Huffington Post, a eu la chance d'en côtoyer beaucoup, ce qui permet des échanges très libres et très personnels. On comprend ainsi d'autant mieux la trajectoire suivie par chacune des personnalités interrogées. Et, progressivement, se construit le visage multiple et cosmopolite de la Silicon Valley.

Crédits illustration Pexels CC 0