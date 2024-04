Cadeaux d’affaires : envoyer des livres cultive une certaine originalité

Le cadeau d'affaires a une longue histoire derrière lui, et, à l’heure de la société de consommation, où tout s’achète et tout se vend, il peut être pertinent de redonner toute sa valeur à ce présent si particulier dans le cadre d’une relation professionnelle. Par son entremise, une entreprise cherche à renforcer les liens établis avec ses clients, ses partenaires ou ses collaborateurs. Il peut s'agir d'un objet, d'un service ou d'une invitation à un événement. L'envoi ou la remise d'un cadeau d'affaires est une pratique courante dans le monde des affaires, mais elle est entourée de nombreux enjeux.

Le cadeau d’affaires : une affaire de choix

Tout d'abord, le cadeau d'affaires doit être choisi avec soin pour qu'il soit adapté à la personne qui le reçoit et qu'il reflète l'image de l'entreprise. Il doit être de qualité, mais pas trop ostentatoire pour ne pas donner l'impression de vouloir acheter les faveurs du destinataire. Le cadeau doit également être conforme aux règles éthiques et déontologiques de l'entreprise, ainsi qu'aux lois en vigueur dans le pays où il est envoyé.

Ensuite, l'envoi ou la remise du cadeau d'affaires peut être un moment délicat. Il est important de s'assurer que le destinataire est disponible pour le recevoir et que le cadeau est remis en main propre ou envoyé à la bonne adresse. Il existe aujourd’hui de nombreux services qui permettent le suivi en direct de l’envoi de colis, comme yunexpress qui offre une ergonomie claire et fonctionnelle. Le moment de la remise du cadeau doit également être choisi avec soin, pour qu'il ne soit pas mal perçu par son destinataire. Il est donc important de l’associer avec un message très explicite, sous la forme d’une belle carte par exemple, faisant apparaître les caractéristiques de l’entreprise, le tout agrémenté de quelques lignes personnalisées.

Offrir des livres comme cadeaux d’affaires

Tout d'abord, offrir un beau livre est un moyen de montrer son intérêt pour la culture et le savoir. C'est un cadeau qui a du sens et qui peut être conservé précieusement pendant de nombreuses années. Les livres d'art, de photos ou de design sont particulièrement appréciés pour leur esthétique et leur originalité. Ils permettent de découvrir de nouveaux horizons et de s'évader le temps d'une lecture.

On peut par exemple s’inspirer des dernières expositions qui sont visibles dans les grands musées nationaux, ce qui donne lieu, toujours, à la publication de très beaux catalogues d’exposition. Si vous êtes une entreprise dont le siège est à Paris et que vous souhaitez honorer des clients ou des collaborateurs installés en province, et qui n’ont pas forcément eu l’occasion d’aller voir les expositions marquantes du moment, c’est une opportunité de choix que de proposer ce type de cadeau.

Mais il est possible aussi de faire le choix d’un certain classicisme en portant son attention sur quelques beaux titres, assez consensuels, des grandes maisons d’édition de livres d’art. On pense bien sûr à Citadelles et Mazenod, mais il y a aussi Place des Victoires, Diane de Selliers, Hazan, Faton, et, dans une version souvent plus accessible, l’Allemand Taschen. Faites attention, en termes de fiscalité, à ce qu'il est autorisé de faire, et ce qui peut être perçu comme hors d'un cadre précisément légal.

Faire le choix du sport et de la gastronomie

Ensuite, offrir un livre autour du sport ou de la gastronomie est un moyen de partager ses passions et ses centres d'intérêt. Quand on s’adresse à des clients ou des collaborateurs qui sont à proximité du siège de son entreprise, on peut rapidement penser à un club célébré de tous dans la région, ou au sport le plus en vogue dans cette partie de l’Hexagone. On se trompe alors rarement de cible en privilégiant quelques titres autour du football ou du rugby. A propos de ce dernier sport, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a fait récemment un point pour préférer le français aux anglicismes.

Il faut veiller à travailler son choix, car c'est une façon de montrer que l'on connaît bien la personne à qui l'on offre le cadeau et que l'on a pris le temps de choisir quelque chose qui lui plaira vraiment. Les livres de cuisine, par exemple, sont des cadeaux très appréciés des amateurs de gastronomie. Ils permettent de découvrir de nouvelles recettes et de se perfectionner en cuisine. On peut se dire qu’à chaque fois que le livre sera utilisé pour constituer de bons petits plats, l’esprit de l’entreprise qui aura donné ce cadeau ne sera jamais très loin.

Faire le choix de la littérature

Si cela peut paraître plus osé, offrir un livre de littérature reste un moyen de partager sa culture et ses valeurs. C'est un cadeau qui peut être très personnel et qui montre que l'on a pris le temps de choisir un ouvrage qui correspond à la personnalité et aux goûts de la personne à qui l'on offre le cadeau. Les livres de littérature sont également des cadeaux qui peuvent être transmis de génération en génération et qui ont une valeur sentimentale forte.

Si l’on n’a pas tellement d’idées, il est possible de choisir les ouvrages qui ont reçu des prix particulièrement reconnus, comme le Goncourt, ou de porter son choix sur les œuvres d’un Prix Nobel. C’est se protéger et donner dans une attitude plutôt consensuelle. A rebours de cette stratégie, on peut faire partager à ses clients ses derniers coups de coeur. Cela montre que l’on a du goût, de l’originalité, de la culture, ce qui peut être aussi l’image de l’entreprise que l’on souhaite mettre en avant. C’est une façon de faire quelque peu oublier le statut convenu de ce type de cadeau. Et, dans les prochains échanges avec le destinataire du livre, une conversation pourra se nouer qui viendra renforcer la collaboration. Finalement, il y a tout à gagner à faire le choix d’un livre.

Crédits illustration Pexels CC 0