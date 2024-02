En septembre 2024, Capitaine Flam revient en BD

La saga renvoie aux albums dessinés d'Edmond Hamilton, Captain Future, écrits à partir des années 40. Le studio de production japonais TOEI Animations adapta cet ensemble en série animée, dont les premières images ont été diffusées sur les écrans français en 1981.

Retour dans l'espace

Un space opera - genre plebiscité à l'époque, sur des modèles contemporains comme Star Wars -, qui met en vedette Curtis Newton, dit Capitaine Flam, chevelure rouge, habit robotique et saturé de couleurs, aux côtés de Simon Wright, Crag, Mala, Johann Landore et Ken Scott.

L'adaptation se fera donc sous le signe de la nostalgie pour les deux auteurs, eux-mêmes bercés par cet univers, ayant eu « une révélation sur ce que pouvait être la science fiction ».

Même si, d'après quelques bribes d'extraits, le Capitaine Curtis semble avoir rajeuni, le scénariste et le dessinateur désirent « offrir une version à la fois respectueuse et inédite dans son approche, qui s'adressera à un public large, celui des enfants qui ont grandi dans les années 80 et qui sont depuis devenus adultes, et une génération plus jeune ».

Duo choisi

Sylvain Runberg a fait ses preuves dans la bande-dessinée SF (Orbital, Warship Jolly Roger, On Mars, Les Dominants), mais ne se restreint pas à un style, ayant tâté de la chronique autobiographique, en passant par le polar, du thriller psychologique ou encore la fantasy,

De son côté, Alexis Tallone, artiste multidisciplinaire formé à l'École des Beaux-Arts et en école de communication graphique, a commencé sa carrière en concevant des affiches publicitaires. Il s'est notamment fait remarquer en qualité de story-boarder et designer pour diverses productions. Il par ailleurs contribué à la création de décors pour des émissions télévisées.

Crédits photo : Toei Animation