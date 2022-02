Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim attendu pour avril 2024

Décrite comme une préquelle à la trilogie réalisée par Peter Jackson, basée sur les romans de J.R.R Tolkien, et se déroulant deux siècles avant les événements du Hobbit, le film d'animation suivra les aventures d'Helm Hammerhand, qui donne son nom au gouffre de Helm, et ses exploits en tant que roi du Rohan.

Réalisé par une équipe japonaise

Le film sera produit par New Line Cinema et Warner Bros, quand l'animation sera réalisée par Sola Entertainment au Japon. C'est le réalisateur japonais Kenji Kamiyama, qui a notamment réalisé en 2017 le film d'animation, Hirune Hime, Rêves éveillés, qui sera à la mise en scène, accompagné du producteur Joseph Chou, qui a participé à la production de la série Blade Runner: Black Lotus. Quant au scénario, il a été écrit par Jeffrey Addiss et Will Matthews — la même équipe qui a scénarisé la série The Dark Crystal: Le temps de la résistance, disponible sur Netflix, nous apprend Variety.

« Les films du Seigneur des Anneaux ont propulsé le chef-d'œuvre de Tolkien vers de nouveaux sommets cinématographiques et ont inspiré une génération », a déclaré Toby Emmerich, président de Warner Bros. Pictures Group, dans un communiqué. « C'est un cadeau de pouvoir revisiter la Terre du Milieu avec bon nombre des mêmes visionnaires créatifs et le talentueux Kenji Kamiyama à la barre. Ce sera une représentation épique comme jamais le public n'en a jamais vu », a-t-il encore ajouté.

À LIRE: des cartes fabuleuses du Seigneur des Anneaux réunies dans une exposition

Néanmoins, à ce stade, aucune annonce concernant la distribution n'a encore été faite pour ce futur film d'animation. On attendra donc la suite, comme une première bande-annonce, et pour patienter, on profitera de la nouvelle bande-annonce de la future série basée sur l'univers de Tolkien révélé hier par Amazon Prime Video...

Crédits : Warner Bros. Pictures