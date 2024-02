Quatre nouveaux manuscrits de Rimbaud Illuminent Charleville-Mézières

Une autre missive, envoyée depuis Aden au Yémen, datée du 15 janvier 1883, révèle des conditions climatiques extrêmes supportées par le poète, qui s'en accommode : « Il ne pleut jamais. Voilà un an que je couche continuellement à ciel ouvert. Pour moi, j'aime beaucoup ce climat et j'ai toujours horreur de la pluie, de la boue et du froid », explique-t-il notamment dans la pièce achetée cette fois 59.800 €

« On voit un Rimbaud passionné de photographie et de géographie », décrit de son côté la directrice du musée Arthur Rimbaud, Carole Marquet-Morelle, auprès de l'AFP.

La troisième lettre, rédigée depuis Harar en Éthiopie, et datée du 20 février 1891, exprime les premières douleurs de la maladie qui allait l'emporter en novembre de la même année, acquise pour 78.000 € : « Ma jambe a des varices » écrit-il notamment.

Enfin, le dernier manuscrit contient un poème intitulé, Ce qui retient Nina !, faussement attribué à Rimbaud par Verlaine. Il a été acquis pour 39.000 € : « On a un Verlaine éperdument amoureux de Rimbaud, qui va jusqu'à imiter son écriture pour (assurer) la transmission des textes », Carole Marquet-Morelle. Le document est daté du 15 août 1870, mais recopié par l'auteur en 1880.

Cependant, la ville de Charleville-Mézières n'a pas réussi à acquérir le manuscrit du poème L’Éternité, dont le prix a grimpé jusqu'à 702.000 euros.

Un généreux mécène

L'achat de trois des quatres pièces a été réalisé par l'entrepreneur né à Charleville-Mézières, Pascal Urano, qui entend, depuis près de 25 ans, s'appuyer sur le grand poète de la ville pour la rendre plus attractive, et plus largement les Ardennes.

Auprès de France 3 Grand Est, il espère que l'achat de ces manuscrits encouragera d'autres investissements culturels dans la région, à l'instar d'un Louvre-Lens dans le nord, afin de renforcer son attractivité. Il a acquis ses pièces en décembre dernier, lors d'une vente aux enchères à la maison Piasa, à Paris, pour une somme avoisinant les 280.000 €.

La figure de Rimbaud intéresse par ailleurs singulièrement le mécène : « Quand on s’aperçoit de la vie de Rimbaud, on se rend compte qu'il était fou, dans le sens de "non standard", c'est-à-dire différent des autres. Aujourd'hui, si vous êtes standard, vous êtes cuit. Il faut être différent des autres. C'est le cas de Rimbaud qui a eu 50 vies dans sa vie. Il a fait tellement de choses, a été dans des endroits insensés pour l’époque. C’est le meilleur exemple qu’on a pour notre jeunesse. »

Ces manuscrits s'ajoutent à la conséquente collection de près de 1300 œuvres du musée Rimbaud. présentés au public week-end où ils ont été présentés au public, ce lundi 19 février, les manuscrits ont été envoyés dans un atelier pour subir une restauration, avant de réintégrer les collections du musée Rimbaud en juin.

Crédits photo : Domaine public