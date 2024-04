Le Roi et l'Oiseau - Voyage au cœur du chef-d'œuvre de Préve. Voyage au cœur du chef-d'œuvre de Prévert et Grimault

Le Roi et l'Oiseau (1980) est le film-culte de tous les passionnés de cinéma d'animation à travers le monde, en particulier les cinéastes japonais Miyazaki, (Princesse Mononoké, Le Voyage de Chihiro) et Takahata (Le Tombeau de lucioles) qui tiennent Grimault pour leur maître. Une première version du film, La Bergère et le Ramoneur dont le scénario était adapté du conte d'Andersen par Jacques Prévert, sortit en 1953, mutilée par la production pour des raisons économiques, et, pour cela, désavouée par ses auteurs. C'est au terme d'une épopée de vingt-six ans que P. Grimault et J. Prévert pourront enfin réaliser leur œuvre telle qu'ils l'avaient rêvée : Le Roi et l'Oiseau. C'est cette aventure méconnue que conte J.-P. Pagliano, spécialiste de l'œuvre de Paul Grimault. Il entraîne le lecteur dans les secrets de la fabrication et de la production, et livre du film une étude complète (technique, scénario, personnages, graphisme, etc.) assortie d'une iconographie multiple (dessins, croquis, photographies, pour beaucoup inédits, storyboard, images du film) et de témoignages exclusifs de collaborateurs du film. Pour le grand public, un livre à feuilleter comme un beau livre. Pour les cinéphiles, une somme unique sur un film incontournable de l'animation, par le meilleur des spécialistes.