Les ensablés

Pourtant la jeune enfant appartient à une famille aisée, les Hurel, qui possède une belle ferme normande où l’on pratique l’élevage. Mais la fatalité les a déjà frappés : Jean-Marie et Phanette son épouse "parfaitement liés, …connurent ensemble la pire peine, celle qui frappe les couples dans le fruit de leur union. Venus à terme et suffisamment forts, leurs enfants étaient bientôt enlevés par la méningite. A Phanette qui les avait portés si précieusement sous son tablier gonflé durant ses grossesses, ils étaient bientôt repris.

Il ne leur restera que le dernier né, Françouée, à qui sera confiée la tâche de maintenir l’entreprise.

Françouée est un maître de la terre d’autrefois. Les domestiques et les ouvriers de la terre ne contredisent jamais sa parole ; et c’est aussi un homme d’accumulation, d’agrandissement de la ferme, contrairement à son père qu’il doit convaincre qu’on ne doit jamais rester là où on est arrivé.

Ainsi l’échange en patois normand : « Père , achatez c’te pièce. » « Je suffisons à peine avec nos deux domestiques. » « Je prendrons d’aut’monde » « Et pourquouée, mon fi ? » « Pour gagner d’autan. Faut faire travailler pour s’enrichi. »

Voilà résumés dans une variété de langue d’oil les « esprits animaux » keynésiens. Evidemment, Françouée doit trouver une compagne et s’assurer une descendance.

Or « Sylvie Delatour et sa mère jouissaient seules dans le village de ce privilège du nom de « dames » . On avait toujours donné du monsieur au père pour l’avoir connu comme percepteur et avant qu’il ne prenne sa retraite sur un bien modeste dont sa femme (…) avait hérité. Pour leur commun malheur il avait entrepris de le gérer… M Delatour épuisa sa vie et s’endetta. Finalement il laissa sa veuve avec une courte pension et leur faisant-valoir grevé d’hypothèques. »

Françouée fournit les Delatour en bois et en cidre et, bien évidemment, il remarque Sylvie. C’est ainsi qu’on les voit cheminant et devisant : « A cette fille pauvre, il offrait sa fortune, sa maison, la plus conséquente du pays avec humilité ; on tapisserait les chambres, on installerait des cheminées à la prussienne… ».

Tout devrait bien aller donc mais c’est sans compter sur la fatalité du malheur. Car Sylvie , aussi dévouée et capable soit-elle , son mari s’en apercevra vite « ne faisait pas sa part à la créature…Elle était mélancolique et la mort l’occupait. »

Sylvie n’arrive pas à aimer son mari, se refuse à lui, et à l’exception d’une nuit où est conçue l’Elise, enfant de colère » et où « Françouée entra dans le malheur ». Sylvie ne survit pas longtemps à ce mariage désastreux et s’en va à 32 ans, laissant son mari « veuvier » et sa fille.

Les années passent. Elise grandit, devient une jeune femme au caractère affirmé, soucieuse de quitter le milieu des paysans, certes dans l’aisance mais si loin de la distinction qu’elle croit trouver dans un monsieur Le Bellois que la narratrice résume en écrivant qu’il « vivait sur la croyance en ses dons avec quoi il alimentait son orgueil et sa folie » Le Bellois se veut dans les affaires où il se fera plumer. En ce qui concerne et le couple qu’il forme avec Elise , il n’est fondé que sur son désir entre des intervalles de violence.

Et il y a un enfant, Mahaude, le seul amour de son grand-père, et dont les affrontements réguliers de ses parents gâchent la vie. Mahaude, enfant silencieuse, d’une inquiétante douceur, son grand-père ne pourra pas la protéger. Ses parents l’emmèneront à la ville, avant de la placer dans un pensionnat de bonnes sœurs pour être tranquilles.

Mahaude « sang de navet », c’est évidemment l’histoire de Louise Hervieu elle-même. Roman beau et tragique qui aura une suite intitulée La Rose de Sang où l'on apprendra ce qu'il est advenu de Mahaude.

Louise Hervieux devenue aveugle, n’était pas qu’une écrivaine mais aussi une dessinatrice de nature morte de grand talent; lors de l’exposition de la collection de Signac au Musée d’Orsay, figurait un de ses dessin.

Avis aux amateurs, ils passent parfois aux enchères et sont d’un prix fort modeste. Il existe un site officielle (louisehervieu.fr) où l'on pourra admirer quelques unes de ses peintures.

D'elle, Francis Carco écrira dans le Gaulois (7 novembre 1927) : Louise Hervieu aura reçu du sort les coups les plus perfides. Sa vie n'aura été qu'un long calvaire. Mais elle le supportait. Souffrir comme elle y était résignée, sans se plaindre, lutter farouchement contre un mal qui la dévorait jusqu'aux fibres, ne lui ôtait point son courage, car elle avait encore ces quelques rares heures où, penchée sur son oeuvre, elle peinait de toute sa ferveur reconquise.

Texte étonnant parce qu'il a été écrit 27 ans avant la mort de Louise Hervieu.