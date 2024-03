Le nouveau Sally Rooney en octobre en France : "Une histoire sur le chagrin"

Son nouveau roman Intermezzo, est présenté par son éditeur Faber comme « une histoire pleine d'émotion sur le chagrin, l'amour et la famille ».

Dans son quatrième ouvrage, la romancière irlandaise explore l'existence contrastée de deux frères, Peter et Ivan Koubek, dont les vies semblent partager peu de points communs. Peter, un avocat talentueux dans la trentaine basé à Dublin, navigue entre des relations amoureuses avec deux femmes différentes : son premier amour et une étudiante imprévisible.

De son côté, Ivan, un joueur d'échecs réservé de vingt-deux ans, tombe amoureux d'une femme ayant dix ans de plus que lui. Le décès récent de leur père marque pour eux un moment charnière, un intervalle chargé de désir, de désolation et de promesses, leur offrant peut-être l'opportunité d'embrasser pleinement l'ampleur de l'existence sans en être écrasés.

L'autrice irlandaise est également connue pour ses positions politiques, qu'elle défend dans ses textes autant que dans ces interventions. En 2021, elle avait annoncé ne pas vouloir voir ses romans édités en Israël, en soutien à la population palestinienne. Elle vit et travaille dans le comté de Mayo en Irlande, là où elle est née.



La publication de son nouveau livre devrait être une des sensations littéraires de l'année, notamment au Royaume-Uni et en Irlande où ses livres se sont écoulés à 3 millions d'exemplaires. Elle est également traduite dans plus de 40 langues.

En France, ses livres cumulent plus de 300.000 ventes, dont 90.000 pour le format poche de Normal People, selon nos données Edistats. A noter, les versions originales de ses livres se vendent très bien dans l'hexagone : Normal People fait près de 65.000 ventes en anglais, 17.000 pour Conversation With Friends, et 18.000 pour Beautiful World Where Are You.

Ce prochain livre sera publié en France aux éditions Gallimard le 3 octobre prochain, nous révèle la maison.

Crédits image : Sally Rooney en 2017 (Chris Boland, CC BY-NC-ND 2.0)