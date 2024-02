La nouvelle (dernière) bande dessinée d'Alan Moore est annoncée

Décrit comme un mélange de prose, de bandes dessinées et d'illustrations par ses éditeurs, The Moon and Serpent Bumper Book of Magic (Le livre magique de la lune et du serpent) est aussi présenté comme l'aboutissement d'un travail et d'échanges entre Alan Moore et Steve Moore (pas de liens familiaux entre les deux), sur plus de 20 ans.

Le second a littéralement initié le premier à la magie et au mysticisme, et l'ouvrage constitue donc une sorte de manuel, pour les connaisseurs comme pour les néophytes. On y trouvera par exemple les biographies d'une cinquantaine de magiciens et autres enchanteurs, mais aussi des « activités pour les jours de pluie », incluant la divination...

Le titre du recueil ne manquera pas d'évoquer, auprès des amateurs et amatrices d'Alan Moore, The Moon and Serpent Grand Egyptian Theatre of Marvels, groupe d'artistes et d'occultistes qui réalisent régulièrement des performances poétiques et musicales. Et dont il est membre, bien entendu.

Pour accompagner les deux Moore dans leur voyage magique, plusieurs artistes et dessinateurs, dont le regretté Kevin O’Neill, mais aussi John Coulthart, Steve Parkhouse, Rick Veitch ou bien Ben Wickey.

L'ensemble, de 352 pages, sera disponible en librairies à partir du 15 octobre 2024 en version originale.

En France, Urban Comics a récemment fait paraitre Terra obscura, dessiné par Peter Hogan et traduit par Mathieu Auverdin, tandis que les éditions Délirium préparent une intégrale de Skizz (avec Jim Baikie), dans la collection des Années 2000 AD du fantasque barbu.