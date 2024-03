ALAN MOORE, Les Années 2000 AD : SKIZZ. En Terre Etrangère

Skizz, interprète taucétien qui parcourt les étoiles, s'écrase sur Terre. Traqué, il va désespérément chercher un moyen de quitter la planète, aidé par quelques rares humains désintéressés. Voici enfin la réédition attendue de ce classique d'Alan MOORE publié dans les pages du magazine culte 2000 AD, dans une édition qui propose également pour la première fois cette grande épopée dans son intégralité. Au long de sa carrière dans les pages du fameux magazine britannique qui durera de 1980 à 1986, il publiera une myriade d'histoires courtes mêlant humour, science-fiction et brillante satire de nos sociétés : après l'Intégrale FUTURE SHOCKS en 2023 et le chef-d'oeuvre de SF visionnaire et féministe "La Ballade de HALO JONES" , voici l'intégrale SKIZZ, nouveau récit de science-fiction créé avec l'un de ses plus talentueux compagnons d'aventures éditoriales, Jim BAIKIE.