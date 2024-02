Grégoire Delacourt prolongera la liste de ses envies chez Albin Michel

En France, ce premier tome, paru en 2012 chez JC Lattès, s'était écoulé à 352.214 exemplaires en grand format, et 426.993 en poche, selon Edistat.

Un romancier du sensible

Il raconte l'histoire de Jo d'Arras, dont la vie ordinaire est transformée par un coup du destin inattendu. Rêvant autrefois de devenir styliste à Paris, elle se retrouve à tenir une mercerie. Passionnée par les belles tenues, bien qu'elle ne corresponde pas aux standards des mannequins, elle nourrit son amour pour la littérature à travers un blog dédié à la dentelle. La disparition de sa mère pèse sur son cœur, tandis que son père, atteint d'une maladie, perd la mémoire toutes les six minutes.

Jo espérait trouver son prince charmant, mais c'est Jocelyn, surnommé également Jo, qui entre dans sa vie. Ensemble, ils ont deux enfants et traversent la douleur de perdre un bébé, un événement qui les éloigne l'un de l'autre. Le mari de Jo devient amer et cruel, mais l'amour et la patience de Jo finissent par adoucir son cœur. Tout bascule le jour où, grâce à l'aide de ses voisines, les jumelles du salon Coiff’Esthétique, elle remporte la somme de 18.547.301 €. Ce gain monumental marque le début d'un nouveau chapitre...

La liste de mes envies a inspiré deux adaptations théâtrales, une dirigée par Anne Bouvier en 2013 au Ciné 13 Théâtre de Paris, et une seconde à Montréal en 2016, sous la direction de Marie-Thérèse Fortin. Le succès de l'oeuvre a par ailleurs conduit à une adaptation cinématographique éponyme, réalisée par Didier Le Pêcheur et sortie en juin 2014. Les rôles principaux y sont tenus par Mathilde Seigner et Marc Lavoine.

Le retour de Jo

Cette suite nous replongera dans la vie de Jo, la mercière d'Arras.

Jocelyne, qui semblait mener une vie comblée, voit son univers s'effondrer le jour où elle remporte le jackpot à l’EuroMillions. Comme elle le pressentait, l'argent transforme radicalement tout et tout le monde, en bien mais souvent en mal. Trahie et volée par son mari qui a ensuite disparu, Jo, aujourd’hui âgée de 50 ans, se retrouve isolée avec les 15 millions d’euros restants, se sentant dépourvue de but dans la vie. Toutefois, Jo n'est pas du genre à se laisser abattre...

L'auteur, qui est passé de JC Lattès à Grasset en 2020, avec son roman Un jour viendra couleur d'orange, arrive chez Albin Michel avec ce second volet : « C'est un grand événement cette suite », nous assure la nouvelle maison de l'auteur, et de développer : « L'enthousiasme est palpable chez nous d'accueillir la suite de ce conte de fées moderne, et cet écrivain qui n'a plus rien à prouver. »

Avant de se consacrer pleinement à l'écriture, Grégoire Delacourt a fait carrière dans la publicité, fondant sa propre agence, Quelle Belle Journée, en 2004 avec sa femme Dana Philp. Sa transition vers la littérature est marquée par la publication de son premier roman, L’Écrivain de la famille, en 2011, qui a été couronné par plusieurs prix littéraires.

Son oeuvre explore divers thèmes de la vie contemporaine, souvent avec un écho personnel, comme Mon Père, qui aborde l'abus sexuel d'un enfant par un prêtre, ou L'Enfant réparé qui reflète son enfance traumatisée. En 2023, il a publié Une Nuit particulière chez Grasset, vendu à 19.549 exemplaires selon Edistat.

Avec La liste 2 mes envies, Grégoire Delacourt entame un nouveau chapitre de sa carrière, en renouant avec son grand succès, qui par son émotion et sa sensibilité, avait conquis le cœur de ses lecteurs.

Crédits photo : Gdelacourt (CC BY-SA 4.0)