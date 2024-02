Cancer ou assassinat, l'enquête sur la mort de Neruda rouverte

L'hypothèse première concernant la mort de Neruda en 1973 était belle et romantique, digne d'un film. Le poète chilien, amoureux de son pays et fervent communiste, anéanti par le coup d'Etat de Pinochet et la mort de son ami, le Président Allende, voit son cancer de la prostate s'aggraver subitement et l'emporter en quelques jours. Une fin causée par la maladie et par le chagrin, voilà ce qui fut la version officielle pendant de longues années.

Des suspicions d'assassinat ont néanmoins rapidement plané autour de ce décès, menées notamment par son épouse Mathilde Urrutia, tant les circonstances de sa mort portaient à confusion. Son état de santé, malgré son cancer de la prostate, était loin d'être alarmant ; aussi, son épouse et son chauffeur disent avoir reçu un appel dans un peu avant son décès : « Venez vite, j'ai reçu une piqûre, je me sens mal ».

Le prix Nobel de littérature chilien avait une influence énorme dans son pays et à l'international, il venait quitter sa demeure tranquille d'Isla Negra pour Santiago, d'où il s'apprêtait à partir en exil au Mexique pour y diriger l'opposition au régime de Pinochet. Sa cérémonie d'enterrement fut d'ailleurs le premier rassemblement populaire contre le nouveau dirigeant du Chili. Mais la dictature militaire, muselant toute voix dissidente, imposa sa propre histoire autour de la disparition de l'écrivain.

Un long chemin vers la vérité

Il a donc fallu attendre 2011 pour que cette version officielle commence réellement a être remise en question, quand Manuel Araya, ancien chauffeur et assistant de Pablo Neruda prit la parole et témoigna en faveur de la thèse de l'assassinat. La famille du poète et le parti communiste chilien avaient alors porté l'affaire en justice.

Puis le feuilleton a pu avancer, au rythme lent du droit et des enquêtes médico-légales : en 2013 le corps du poète est exhumé, et un groupe de 16 experts internationaux est constitué pour l'examiner ; en 2017, les experts rejettent à l'unanimité la version du régime militaire de 1973, sans pouvoir pour autant affirmer avec certitude qu'ils se trouvent devant une mort due à un empoisonnement ; une autre enquête, rendue publique en 2023, accréditait la thèse de l'empoisonnement en affirmant avoir trouvé une trace de la bactérie clostridium botulinum dans l’organisme du poète — cette même bactérie qui fut utilisée pour assassiner des prisonniers politiques chiliens en 1981.

La cour d'appel de Santiago vient alors d'ordonner la réouverture de l'enquête judiciaire autour des conditions de la mort de Pablo Neruda.

De prochaines révélations sont donc attendues dans les prochains mois — ou années — quant aux circonstances du décès du poète, autrefois adulé et aujourd'hui controversé. L'auteur du Chant Général ou des Vingt poèmes d'amour avouait dans son autobiographie, J'avoue que j'ai vécu, avoir violé une femme tamoule alors qu'il était ambassadeur à Ceylan. Lui qui était une véritable star de la poésie chilienne et mondiale, voit sa place dans la culture de son pays largement remise en question.

