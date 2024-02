Le plus beau film jamais réalisé en costumes” a son beau livre

Les jeunes éditions Simeio confirment l'intuition du réalisateur, en proposant un beau livre qui sortira fin avril, autorisé par les héritiers de Stanley Kubrick et Warner Bros. Il dévoile « pour la première fois », de manière aussi étendue, le travail titanesque et obsessionnel du cinéaste, afin de mener ce projet à son terme.

« Mon film préféré »

Un hommage au souci du détail et à la maîtrise visuelle sans pareils du cinéaste, à travers les témoignages de ceux qui ont vécu ou radiographié cette aventure cinématographique. L'actrice Marisa Berenson, l'éditeur François Betz, le beau-frère du cinéaste Jan Harlan, sa belle-fille Katharina Kubrick, Frédéric Lodéon, Milena Canonero, Jacqueline Fromonot, Darius Khondji, Jordan Mintzer, Amandine Rabier, Dominic Savage… Mais aussi l'un des grands spécialistes de l'Américain, le regretté Michel Ciment, qui signe ici son dernier texte, prochainement publié dans sa revue Positif.

Enfin, Sébastien Allard, directeur du département des Peintures au Musée du Louvre, signe de son côté la préface.

Les textes réunis dans l'ouvrage rendent notamment compte à quel point le cinéaste avait bouleversé les pratiques conventionnelles de réalisation et les routines de son équipe, révélant un processus créatif inlassable.

La fameuse lumière naturelle filmée à la bougie, les influences picturales du film, la longue préparation et le tournage difficile, « l’extrême bienveillance du réalisateur », l'ouvrage entend renverser bien des idées reçues. Des archives inédites complètent cet ouvrage très visuel qui rend grâce à la beauté esthétique des plans du réalisateur.

Conçu par Simeio, récompensé par le Trophée de l'Excellence en Production d'Édition 2023, et mis en page par Philippe Apeloig, il se veut non seulement attrayant visuellement, mais comprend également un DVD du long-métrage.

Il a été composé sous la supervision de Jan Harlan, beau-frère et producteur exécutif des cinq derniers films du cinéaste, et celui qui l'a le plus côtoyé pendant un demi-siècle. Une édition standard ainsi qu'une édition limitée pour les aficionados seront publiées, et une campagne de financement participatif sera lancée en mars prochain pour soutenir le projet.

Mais pourquoi un beau livre sur cette oeuvre en particulier ? « Parce que Kubrick est mon réalisateur préféré et Barry Lyndon mon film préféré », nous répond l'éditeur François Betz, simplement. Et de continuer : « L'idée germait dans ma tête depuis longtemps et quand j'ai appris que Jan (Harlan) habitait pas loin de chez moi (en Dordogne), je me suis dit que c'était un signe. Alors je suis allé le voir en lui montrant notre travail. Il a dit oui en 5 minutes. »

Une oeuvre initiatique

Barry Lyndon, sorti dans les salles en 1975, raconte l'ascension et la chute de Redmond Barry, un jeune Irlandais naïf et courageux du XVIIIe siècle, qui se hisse jusqu'au rang d'aristocrate anglais. Les mêmes qualités qui le font monter seront celles qui précipiteront sa chute...

Dans sa quête de l'authenticité, outre de passer par une précision historique maniaque, Stanley Kubrick a utilisé des lentilles spécialement adaptées pour filmer des scènes à la lumière des bougies, une prouesse technique à l'époque. La narration, à la fois ironique et mélancolique, explore des thèmes tels que l'ambition sociale, la vanité et la nature éphémère de tout succès.

Barry Lyndon, c'est aussi une bande son marquante, et la performance de Ryan O'Neal dans le rôle-titre, décédé le 8 décembre dernier.

Le film, qui déploie par ailleurs une critique subtile de la société aristocratique, tout en présentant un drame humain, a remporté plusieurs Oscars, dont ceux de la meilleure photographie, des meilleurs costumes et de la meilleure direction artistique. Il est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma mondial.

L'œuvre de Stanley Kubrick a marqué l'histoire du cinéma au XXe siècle. Perfectionnisme, style visuel innovant et immense diversité de genres qu'il a explorés, parmi ses films les plus célèbres, on compte, outre Barry Lyndon, Lolita, Orange mécanique ou encore Shining, tous adaptés de classiques de la littérature.

2001 : L'odyssée de l'espace, autre chef-d'oeuvre du réalisateur, était pour sa part accompagné de la sortie d'un roman éponyme d'Arthur C. Clarke, écrit en parallèle de l'élaboration du film.

Le cinéaste qui commença par la photographie s'est également distingué par son approche méticuleuse de la préparation et du tournage de ses films, réputé pour son utilisation innovante de la musique, son intérêt pour la technologie cinématographique et sa volonté d'explorer des thèmes universels tels que la nature humaine, le pouvoir, la guerre ou l'aliénation.

Son travail, souvent sujet à des interprétations multiples, a alimenté de nombreuses analyses et discussions, jusqu'aux plus « complotistes »... Il décède en 1999, date de sortie de son ultime film, aussi mystérieux qu'envoûtant, Eyes Wide Shut, tiré de La Nouvelle rêvée d'Arthur Schnitzler, avec Tom Cruise et Nicole Kidman.

Crédits photo : Domaine Public