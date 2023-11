Le critique de cinéma Michel Ciment s'est éteint

Né à Paris en 1938, il fut initié très tôt au cinéma, notamment par sa mère qui lui fait aussi découvrir la littérature, la peinture ou le théâtre. Dans sa jeunesse, il se définit comme appartenant à la gauche libertaire, proche du mouvement surréaliste.

Il commence naturellement à écrire sur le cinéma inspiré, par Roger Tailleur ou Robert Benayoun, et publie pour la première dans la revue Positif en 1963 avec un article sur Le Procès d'Orson Welles. Il deviendra ensuite membre du comité de rédaction puis directeur de la publication du journal.

Il rejoint Le Masque et la Plume en 1970 et restera membre de l'équipe de critique de l'émission jusqu'à sa mort, sa dernière intervention datant de septembre 2023. Il a également fait partie de plus de 30 jurys de festivals internationaux comme Cannes, Berlin et Venise.

Il reçoit en 2016 le Prix Bernard Chardère dédié à la critique de cinéma. Créé en hommage au fondateur de la revue Positif, Michel Ciment réagit avec émotion à cette récompense : « Il y a longtemps, j'ai acheté les premiers numéros de Positif, à prix d'or, et pendant longtemps je me suis demandé lorsque j'écrivais un article pour Positif : qu'est-ce que Bernard en penserait ? C'est formidable, par ce prix, d'honorer la critique de cinéma. »

Auteur de nombreux livres sur le cinéma, dont Kubrick (Calmann-Levy) — préfacé par Martin Scorsese — Michel Ciment était un grand amateur de littérature. Son dernier recueil de textes, Une vie de cinéma, comptait plusieurs entretiens avec les Prix Nobel Harold Pinter, Mario Vargas Llosa et Imre Kertesz. Il fut l'ami d’éditeurs et d'écrivains, et détenait d’un bibliothèque pluridisciplinaire impressionnante, nous partage son fils Gilles Ciment, lui-même théoricien du cinéma et de la bande dessinée.

