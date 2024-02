Verso, le nouveau label des littératures de genre du Seuil

Au total, quatorze œuvres d'écrivains français et internationaux sont attendues pour cette année, et près d'une vingtaine pour l'année suivante.

Des titres à succès

Le 24 mai, Verso débutera avec la sortie de deux ouvrages : un thriller d'espionnage et un roman d'amour, marquant également la venue de leurs auteurs en France. Le premier, Mission Damas de David McCloskey, ex-analyste de la CIA, plonge le lecteur dans un récit haletant sur fond de guerre civile syrienne, mêlant traque et amour interdit, salué comme le « Meilleur thriller d’espionnage de l'année 2023 » par le Times.

Le second, Butcher & Blackbird de Brynne Weaver, combine humour, horreur, et romance dans le premier tome de la série Ruinous Love, devenu un best-seller aux États-Unis dès sa sortie en janvier et phénomène sur TikTok sous le genre de la Killer Romance.

Le 14 juin, La Mort de Tante Dimity de Nancy Atherton, considéré comme l'exemple parfait du genre cosy, et premier d'une série de vingt-huit livres, sera publié. Cette saga, débutée il y a trente ans et vendue à plus de 1,5 million d'exemplaires, suit les aventures d'une détective paranormale.

Le 5 juillet, Le Secret de Deverill de Santa Montefiore, premier tome de The Deverill’s Chronicles, nous emmène dans l'Irlande du début du XXe siècle. La série, comparée à Downton Abbey en Irlande, raconte l'histoire de trois jeunes femmes liées par une amitié inébranlable et par leur amour pour le château de Deverill. Santa Montefiore a déjà séduit 6 millions de lecteurs et est traduite dans vingt langues.

À LIRE - Glenn Tavennec quitte Robert Laffont pour le Seuil

Glenn Tavennec, à l'origine de Verso, a débuté sa carrière en 2004 chez Pocket Jeunesse, puis a rejoint les éditions Robert Laffont en 2011, où il a lancé et développé avec succès deux collections - la « Collection R » pour jeunes adultes et « La Bête Noire » pour polars et thrillers pour adultes - ainsi que relancé la collection SF « Ailleurs & Demain ». Il a rejoint Le Seuil en octobre 2023 en tant que directeur éditorial.

Crédits photo : Verso